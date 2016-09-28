به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت و تجلیل پروفسور حسین صادقی از چهره‌های ماندگار کشور روز جمعه ۹ مهر در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

پروفسور صادقی از پزشکان و جراحان قلب کشور بوده که پس از بازنشستگی، رباعیات خیام را به زبان‌های فرانسه و انگلیسی ترجمه کرد که این ترجمه‌ها با خط استاد غلامحسین امیرخانی و نقاشی‌های استاد محمود فرشچیان به چاپ رسیده‌اند.

مراسم نکوداشت پروفسور صادقی در روز جمعه با رونمایی از این اثر همراه خواهد بود و در این مراسم جمعی از استادان و صاحب نظران حوزه فرهنگ و هنر کشور سخنرانی خواهند داشت.

این برنامه روز جمعه ۹ مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.