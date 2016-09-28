  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۷ مهر ۱۳۹۵، ۹:۵۴

در تجلیل از پروفسور صادقی؛

ترجمه انگلیسی و فرانسه اشعار خیام رونمایی می‌شود

ترجمه انگلیسی و فرانسه اشعار خیام رونمایی می‌شود

مراسم نکوداشت پروفسور حسین صادقی از چهره‌های ماندگار با رونمایی از ترجمه وی از اشعار خیام به زبان انگلیسی و فرانسه روز جمعه ۹ مهر در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت و تجلیل پروفسور حسین صادقی از چهره‌های ماندگار کشور روز جمعه ۹ مهر در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

پروفسور صادقی از پزشکان و جراحان قلب کشور بوده که پس از بازنشستگی، رباعیات خیام را به زبان‌های فرانسه و انگلیسی ترجمه کرد که این ترجمه‌ها با خط استاد غلامحسین امیرخانی و نقاشی‌های استاد محمود فرشچیان به چاپ رسیده‌اند.

مراسم نکوداشت پروفسور صادقی در روز جمعه با رونمایی از این اثر همراه خواهد بود و در این مراسم جمعی از استادان و صاحب نظران حوزه فرهنگ و هنر کشور سخنرانی خواهند داشت.

این برنامه روز جمعه ۹ مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3781254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها