با این صندلی خودران از ایستادن در صف لذت ببرید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ژاپنی نیسان، سازنده انواع خودرو از صندلی هوشمندی رونمایی کرده که به طور خودکار در صف می ایستد و افراد را در زمان جلو رفتن صف به پیش می برد.

صندلی یاد شده دارای دوربین هایی است که قادر به بررسی محیط اطراف و هشدار در مورد حرکت صف هستند. این امر باعث حرکت صندلی به جلو و حرکت آن در مسیر مورد نظر می شود.

برای ساخت صندلی مذکور از فناوری رانندگی خودکار نیسان موسوم به ProPILOT بهره گرفته شده است که در ماه آگوست در خودروی مینی ون Serena آن گنجانده شد. با استفاده از این فناوری خودرو خود را در مسیر مورد نظر و با فاصله ای ایمن از خودروی جلویی حفظ می کند و اطمینان حاصل می شود که اتومبیل در مسیر مورد نظر باقی می ماند.

این صندلی خودکار شاید بیشتر ابزاری لوکس و وسیله ای برای بازاریابی به نظر برسد، اما نیسان قصد دارد آن را در جهان واقعی به فروش برساند. نیسان در حال مذاکره با برخی رستوران ها در ژاپن به منظور فروش این صندلی به آنها برای استفاده مشتریانشان است.

احتمال می رود در سال آینده شاهد استفاده برخی رستوران های این کشور از صندلی های خودران باشیم. نیسان سال قبل صندلی های اداری خاصی را طراحی کرده بود که می توانستند بعد از بلندشدن افراد خود را مرتب کنند و با نظم و ترتیب پشت میز قرار بگیرند.