به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، شصت و یکمین دوره نمایشگاه کتاب بلگراد از تاریخ ۲ تا ۹ آبان ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود. ایران میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است.

یکی از برنامه‌هایی که در غرفه ایران اجرا می‌شود نمایش ۵۰ اثر از تصویرگران ایرانی است. برای تحقق این موضوع موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با همکاری انجمن تصویرگران ایران به منظور معرفی هنر ایران و تصویرگران ایرانی در محل غرفه ایران بخش نمایش آثار تصویرگران ایرانی را برپا می‌کند.

بر اساس این گزارش، طی فراخوان عمومی که به عمل آمد ۵۰ اثر منتخب از تصویرگران توسط هیات داوران انجمن تصویرگران انتخاب و نهایی شد که این آثار در یک بخش از غرفه ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.

همچنین دو نفر از تصویرگران ایرانی که در سالهای گذشته موفق به اخذ افتخارات داخلی و بین‌المللی شده‌اند از طریق فراخوان برای شرکت در نمایشگاه کتاب بلگراد اعزام می‌شوند. با انتخاب هیات داوران انجمن تصویرگران خانم‌ها سحر خراسانی و راهله برخورداری در این دوره از نمایشگاه در غرفه ایران حضور خواهند داشت و تصویرگری می‌کنند.

تصویرگرانی که آثارشان در نمایشگاه عرضه می‌شوند عبارتند از: عباس خانقلی، افروز قلی‌زاده، آرزو باغ‌شیخی، آتنا شمس اسفندآبادی، احسان بهمنی، الهام عطائی‌آذر، بهار اخوان، فریناز سلیمانی، فاطمه خسرویان، فاطمه نخعی، فرشته جعفری فرمند، غزاله مرصوصی، گلریز گرگانی، ‌هاجر مرادی، حمیده خسرویان، لادن هندی، هما خسروی، ماهنی تذهیبی، مرضیه قوام‌زاده، مرضیه دربانیان، مریم طباطبائی، مریم محمودی مقدم، محمد قلی‌زاده، محسن محمد میرزایی، مژگان طائی‌نیا، مهسا هدایتی، مهسا مکی‌علمداری، مهتاب قریب، نسیم خواجوی، نازنین طحایی، ندا عظیمی، نگین حسین‌زاده، رضا دالوند، ربابه پیروز مهر، سعیده رضایی‌بدر، سحر آزادمهر، سحر خراسانی، سارا امینی‌کاظمی، سارا خرامان، سارا ساوالان‌پور، سارا طبیب‌زاده، سیدرضا میرشجاعی، شادی ودائی، سمائه شریفی، شیرین فرساد، شیرین شیخی، تهمینه حدادی، تهمینه خواجوی، زهرا رسولی و زهرا محمدنژاد.

همچنین بر پایه این گزارش، در ادامه برنامه‌های حضور ایران در نمایشگاه کتاب بلگراد روز گذشته کنفرانس خبری با حضور سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سالن شهرداری بلگراد برگزار شد. در این کنفرانس که با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و رسانه برگزار شد مجید فهیم‌پور سفیر جمهوری اسلامی ایران و محسن سلیمانی رایزن فرهنگی ایران برنامه‌های کشورمان به عنوان میهمان ویژه را برای حضور در این دوره از نمایشگاه اعلام کردند.