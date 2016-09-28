به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید ماهنامه «چهره‌های ماندگار» با پرونده ای از دکتر محمود منصور به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است. این شماره «چهره‌های ماندگار» ویژه ماه های مرداد و شهریور چاپ شده و دهمین شماره از این مجله است که منتشر می‌شود.

این نشریه، مجله‌ای دیداری، شنیداری و مستقل است که به صورت متمرکز روی نخبگان و چهره‌های ماندگار کشور کار می‌کند و مبنای اصلی مطالب آن، دیدار، گفتگو و گپ و گفت با این چهره‌هاست.

در این شماره «چهره‌های ماندگار» در بخش «مستندنوشت» گفتگو با دکتر محمود منصور چهره‌های ماندگار رشته روانشناسی و تعلیم و تربیت درج شده است. در مطلب بعدی هم دکتر یوسف ثبوتی چهره ماندگار فیزیک، مقاله ای با عنوان «ابوریحان بیرونی نابغه جهانی» نوشته است که در بخش «حدیث دیگران» چاپ شده است.

در بخش «نگاه» مطلب «معنویت کلید بحران غرب است» شامل گفتگو با آنتونیو مدرانو و در بخش «گفتگو» هم «تاثیر متقابل ادبیات ایران و عرب» شامل گفتگو با دکتر ابراهیم الدسوقی شتا و دکتر سید جعفر شهیدی چاپ شده است. «خلاهای مدیریتی تولید علم در ایران» از جمله مقالات این شماره «چهره‌های ماندگار» است که در قسمت «نقد و نظر» چاپ شده است. مطلب «برای مبارزه با فساد مالی، ابوذر لازم است» هم به قلم دکتر سید حسین العطاس در بخش «نکته‌ها»ی این مجله چاپ شده است.

«جان‌ها پیدا و پنهان جانِ‌جان» نوشته پروفسور فضل‌الله رضا چهره ماندگار مهندسی در کنار مطلب «سوال بی‌جواب در شورای عالی انقلاب فرهنگی» نوشته دکتر مهدی گلشنی چهره ماندگار فیزیک از دیگر مطالب این مجله هستند. «نسبت دین و آزادی» از دکتر سعید عقیل سراج در بخش «دیدگاه» و مقاله دکتر محمود روح الامینی با عنوان «نتوان ولی زخار و خس آشیان گذشت» هم از دیگر مطالب چاپ شده در این شماره نشریه «چهره های ماندگار» هستند.

موقعیت زبان فارسی در سوئد و یادی از دکتر ابوتراب نفیسی، استاد کمال پورتراب، دکتر فیروز حریرچی و دکتر عباس شفیعی هم از دیگر مطالب تشکیل دهنده این مجله هستند.

این مجله با ۶۴ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر شده است.