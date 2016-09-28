۱۹ اردوی فرهنگی زیارتی توسط هلال احمر بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر بوشهر، با هدف توانمندسازی کانون های جوانان، ایجاد شور و نشاط بین اعضای بشردوست این استان و غنی سازی اوقات فراغت، اردوهای برون استانی و کشوری توسط جمعیت هلال احمر استان بوشهر با حضور ۳۰۰ عضو انجام شد.
این اردوها در طرح شوق رویش (غنیسازی اوقات فراغت جوانان) از تاریخ ۱۵ تیرماه تا شش مهر ماه به مقصد استانهای کهگیلیویه و بویراحمد، فارس، مشهدمقدس، کرمانشاه، اصفهان و بندرانزلی انجام گرفت و در این اردوها بالغ بر ۶۰ برنامه آموزشی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی، بشردوستانه برگزار شد.
اردوها یکی از بهترین برنامههای فرهنگی حوزه جوان است که فرصت خوبی برای کسب تجارب مختلف اعضا فراهم میکند و اعضای کانونها کار جمعی را تمرین کرده و از تجارب یکدیگر برای بهینه سازی برنامههای کانونها استفاده میکنند. همچنین فرصتی است برای اینکه بتوانیم آموزشهایی را بهصورت مستقیم به اعضاء انتقال دهیم که در طول زندگی برای آنان کار آمد باشد.
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