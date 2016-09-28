استقبال مردم سرزمین مینودری از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، سرزمین مینودری امروز حال و هوای دیگری دارد و تجلی وحدت با آمدن گروههای مختلف مردم برای استقبال از رئیس جمهور به نمایش درآمده است.

پخش سرودهای انقلابی و سرورانگیز از صدا وسیمای مرکز قزوین، مصاحبه های مردمی، انتشار و انعکاس پیش خبرهای حضور رئیس جمهور در خبرگزاری ها، مطبوعات محلی و سراسری و پایگاههای خبری موجب شد تا مردم از اقصی نقاط شهری و روستایی و مناطق اطراف در مسیر استقبال از رئیس جمهور حضور پیدا کنند و با سردادن شعارهای روحانی روحانی خوش آمدی به قزوین/ صل علی محمد یار امام خوش آمد/ دولت تدبیر و امید خوش آمد به مینودری به استقبال رئیس جمهور بروند.

حضور عشایر با لباسهای زیبای محلی، نواخته شدن سرودهای محلی و قزوینی های مقیم خارج از کشور که پلاکاردهایی در خوش آمد گویی به رئیس جمهور در دست دارند از دیدنی های این سفر تاریخی است.

حسینی که معلم یکی از مدارس قزوین است در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این سفر گفت: امیدواریم این سفر ره آورد خوبی برای استان ما داشته باشد.

کریمی از کارگران یکی از واحدهای صنعتی است که ضمن خوش آمد به رئیس جمهور و هیئت دولت می گوید: قزوین یک استان صنعتی است اما با مشکلاتی هم روبروست که کارگران انتظار دارند با حمایت جدی دولت بتوانند حل مشکلات خود را در این سفر به عنوان هدیه دریافت کنند.

عزیزی از دیگر شهروندانی است که برای استقبال به خیابان طالقانی آمده است تا به رئیس جمهور خوش آمد بگوید. وی نیز از حضور رئیس جمهور بسیار خرسند است و این سفر را موجب برکت و نعمت برای مردم می داند.

حضور دانش آموزان و جوانان در این استقبال نیز دیدنی است بابک از جوانانی است که با خوشحالی به استقبال رئیس دولت تدبیر و امید آمده است و امیدوار است رئیس جمهور خبرهای خوبی برای مردم داشته باشد.

خیابانهای شهر قزوین در این ساعات دیدنی است و جمعیت قابل توجهی برای استقبال از رئیس جمهور از ساعاتی قبل در خیابانهای مسیر تجمع کرده اند تا به رئیس جمهور خوش آمد بگویند.

هم اکنون دکتر روحانی برای سخنرانی در جمع مردم قزوین راهی ورزشگاه شهید رجایی شد.