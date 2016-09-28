سهم مشارکت مردمی در امور خیریه ۲۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران قشم اظهارداشت: دو هزار و۷۰۰ میلیارد ریال به صورت نقد و کالا، دوهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل دریافت زکات، یک هزار و دویست میلیارد ریال از شبکه نیکوکاری و سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نیز از طریق اکرام مهمترین منابع مالی کمک های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال گذشته بوده است.

وی با عنوان اینکه ۱۰ میلیون نفر از خانواده های خیر با کمیته امداد ارتباط دارند، افزود: کمک های مردی قریب به ۲۵ درصد هزینه های مددجویان را شامل می شود ومابقی از طریق دولت هزینه می شود.

ذوالفقاری تصریح کرد: در واقع هشت دهک از خانواده هایی که تمکن مالی دارند، مخاطبان اصلی و گره های هدف در جذب مشارکت های مردمی هستند که با برنامه ریز های انجام شده امیدواریم سهم بیشتری در کمک به مددجویان ایفاء کنند.

این مسئول بیشترین علاقه مندی حامیان برای تحت پوشش بردن ایتام عنوان کرد وخاطر نشان کرد: ساخت مسکن مددجویی، سفرهای زیارتی، تأمین هزینه های درمانی و هزینه های آموزشی فرزندان مددجویان از دیگر حوزه هایی بوده اند که مشارکت مردم چشمگیر بوده است.

معاون توسعه مشارکت کمیته امداد کشور اضافه کرد: ۹۳۰ مرکز خیریه در کشور فعال است و امداد آمادگی لازم را برای افزایش مراکز نیکوکاری دارد. وبه گفته وی، کمیته امداد با شناسایی افراد نیازمند و همچنین افرادی که دارای تمکن مالی هستند به دنبال احداث مراکز خیریه محلات است.

غلامرضا غلامی مدیرکمیته امداد شهرستان قشم نیز با بیان اینکه دو هزار و ۶۰۸ خانوار با جمعتی بالغ بر شش هزار نفر تحت پوشش و معیشت بگیر در این جزیره هستند، اظهار داشت: سیاست های امداد، توانمند سازی خانواده ها در دو بعد توانمندی اقتصادی و توانمندی فکری است.

وی افزود: در سال گذشته ۲۵۰ مورد ایجاد اشتغال با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی و صندوق اشتغال امداد در خانواده های مددجویان اتفاق افتاده است و از حمایت امداد خارج شده اند.

غلامی اضافه کرد: در شش ماه نخست سال ۹۵ تعداد ۲۰۰ خانوار نیز با اجرای اشتغال و توانمند شدن از چتر حمایتی کمیته امداد خارج شده و تا پایان سال نیز تعداد ۲۰۰ نفر دیگر با ایجاد شغل پایدار خارج می شوند .

این مسئول تصریح کرد: در سال گذشته ۴۰ امتیاز خرید ناکسی با وام ۵۰۰ میلیون ریالی از منطقه آزاد در اختیار کمیته امداد قرار گرفته که تا کنون ۲۷ مورد تحویل فرزندان مددجویان داده شده است.

مدیرکمیته امداد شهرستان قشم گفت: ۷۵ نفر از مدد جویان و زنان بی سرپرست نیز با گذراندن آموزش هایی نظیر کمک پرستاری، هتل داری و جوشکاری در زیر آب توانسته اند جذب اشتغال شوند و از سایه حمایتی امداد خارج شوند.