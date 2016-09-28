سفر به مریخ در ۸۰ روز محقق می شود/ ساخت فضاپیمای ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ورج»، مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس، «الون ماسک» از طرح ساخت یک فضاپیمای ویژه این کمپانی برای سفر به مریخ پرده برداشت.

این فضاپیما قرار است که اولین مسافران مریخ را به این سیاره برساند.

نام این فضا پیمای جدید Heart of Gold یا همان «قلب طلا» است.

از جمله ویژگی های آن داشتن قطری به طول ۱۷ متر است و در هر بار سفر به سیاره سرخ ظرفیت ارسال تقریبا ۱۰۰ نفر را دارد.

البته شرکت اسپیس ایکس قصد دارد با افزایش ظرفیت آن به ۲۰۰ نفر و حتی بیشتر، هزینه این سفر رویایی را برای هر نفر ارزان تر تمام کند.

مدت زمان رسیدن به مریخ دست کم ۸۰ تا ۱۵۰ روز است که این متغیر بستگی به فناوری و سال اعزام به مریخ را دارد.

مسئولین شرکت اسپیس ایکس امیدوار هستند که در آیند دور این رقم را به ۳۰ روز کاهش دهند.

قطر موتور جت این فضاپیما ۱۲ متر و ارتفاع آن ۱۲۲ متر خواهد بود.

ظرفیت Heart of Gold برای حمل بار ۴۵۰ تن است و قابلیت سوختگیری مجدد در مدار می تواند هزینه های این سفر را بیشتر کاهش دهد.

این فضاپیما از مرکز فضایی Cape Canaveral در «فلوریدا» عازم مریخ خواهد شد و در ابتدا روانه مدار می شود و سپس بوستر آن ظرف مدت ۲۰ دقیقه به زمین باز می گردد و بعداز آن سوخت رسانی مجدد می شود و دوباره به فضا پرتاب می شود و بار دیگر به فضاپیما در مدار متصل می شود.

در مدار یک سری تانکرهای سوخت رسانی تعبیه خواهند شد که ۳ تا ۵ بار قابلیت سوخت رسانی مجدد این فضاپیما را در ادامه مسیر به مریخ عهده دار خواهند بود.

همچنین داخل این فضاپیما یک سری امکانات تفریحی از جمله رستوران و سینما وجود دارد.

مدیر عامل اسپیس ایکس اعلام کرد، احتمالا به دلیل خطرات این سفر هیچ کودکی اجازه رفتن به مریخ را نخواهد داشت.