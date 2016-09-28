واکنش معاون وزیر به عضویت در هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، پیامی مبنی بر عضویت غیرقانونی و غیرشرعی برخی از معاون های وزیر آموزش و پرورش در هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی در شبکه های اجتماعی در حال باز نشر است.

این پیام انتقادهای زیادی را روانه وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید و معاون های آن کرده است. یکی از نام هایی که در این پیام آمده است، حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش است.

در این باره حمیدرضا کفاش در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه آوردن نام بنده به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی آن هم به صورت غیرقانونی تهمت است و صحت ندار، گفت: معلم و مربی در آموزش وپرورش بوده و خواهم بود.

وی افزود: علی رغم داشتن شرایط هیئت علمی هیچگاه متقاضی هیات علمی شهید رجایی نبوده و نیستم و تهمت زنندگان را به خدا واگذار می کنم.