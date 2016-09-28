نویسندگان جوان فارس در جشنواره ادبیات داستانی بسیج درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان فارس، آیین اختتامیه نهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج با حضور رئیس سازمان بسیج هنرمندان و برگزیدگان مرحله مقدماتی جشنواره در شهرکرد برگزار شد.

کامران پارسی‌نژاد، دبیر نهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج در آئین اختتامیه این جشنواره با تشریح اهداف و مراحل جشنواره بیان داشت: ۶۰۴ اثر در داستان کوتاه بزرگسال، ۸۸ داستان نوجوان، ۴۴۴ داستانک بزرگسال و ۶۶ داستانک نوجوان در این جشنواره شرکت یافت.

دبیر نهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان، افزود: روند داوری آثار در دو مرحله و هر مرحله با پنج داور به انجام رسید.

نمایندگان استان فارس در نهمین جشنواره ملی ادبیات داستانی بسیج با کسب مقام های برتر خوش درخشیدند.

بنا براین گزارش، در در بخش داستان کوتاه رده سنی بزرگسال عابدین زارع از فارس رتبه نخست، با اثر «برسرپیمان»، مهدی زارع از فارس رتبه دوم با اثر« انگشتر عقیق» معرفی و در این بخش از محمدسعید احمدزاده از فارس تقدیر به عمل آمد.

در بخش داستانک رده سنی بزرگسال فاطمه ستاره و بیژن کیا از سوی هیئت داوران تقدیر شدند.

نهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج با هدف شناسایی استعدادهای درخشان در هنر نویسندگی کشور و ارتقا بخشیدن به ادبیات داستانی متعهد در فضای رقابتی سالم، ایجاد زمینه برای جذب جوانان و نوجوانان علاقمند به امور داستان نویسی و بامحورهای موضوعی جریان تکفیری سلفی؛ مدافعین حرم؛ حادثه منا؛ برجام و شهدای هسته ای؛ سبک زندگی ایرانی اسلامی؛ بسیج، مقاومت و استکبار ستیزی در دو بخش داستان کوتاه و داستانک برگزار شد.