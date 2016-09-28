به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوطلب در نشست خبری سالروز تأسیس بیمه کوثر، اظهار کرد: شرکت بیمه کوثر با ارائه بیمههای اشخاص، اموال، مسئولیت و مهندسی با خدماتی که ارائه میدهد، اهمیت ویژهای برای بیمهگذاران قائل است.
داوطلب افزود: این شرکت بیمهای در تلاش است تا با خدماتی که ارائه میدهد جایگاه خود را در بین ۵۰۰ بنگاه برتر اقتصادی کشور ارتقاء دهد و در جمع ۱۰۰ بنگاه برتر اقتصادی قرار بگیرد.
مدیرعامل بیمه کوثر خراسانشمالی تصریح کرد: در سال ۹۳ بیمه کوثر به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال سود سهام پرداخت کرد که این سهم در پایان سال مالی ۹۴ به ۲۸۰ ریال رسید و امید است تا پایان امسال این رقم به ۳۹۰ ریال سود هر سهم افزایش یابد.
داوطلب با اشاره به اینکه بیمه کوثر در آغاز فعالیت در رتبه بیست و سوم در میان بیمههای خصوصی کشور قرار داشت، گفت: در حال حاضر بیمه کوثر ازنظر تولید حق بیمه از دیگر بیمههای خصوصی رتبه پنجم را کسب کرده و قصد دارد در چشمانداز هزار و ۴۰۴ بهعنوان برترین بیمه بخش خصوصی در کشور مطرح شود.
مدیرعامل بیمه کوثر خراسان شمالی بابیان اینکه ۱۷ شعبه در سراسر استان فعالیت دارند، افزود: همچنین این بیمه، ۱۲ نماینده حقیقی و هفت واحد حقوقی نیز در شهرستانهای استان دارد.
داوطلب با اشاره به سه ضلع بورس، بانک و بیمه که در حوزه اقتصادی کشور اهمیت بسیاری دارد، بیان کرد: اقداماتی که بیمه کوثر انجام میدهد بهمنظور کنار هم قرار گرفتن این سه ضلع و درنتیجه شکوفایی اقتصادی است.
وی همچنین از راهاندازی طرح کیوسک بیمهای در استانهای با جمعیت بالا در کشور خبر داد و با ابراز امیدواری از اینکه این طرح در خراسان شمالی نیز در آینده اجرا شود، افزود: صرفهجویی در زمان و تسهیل در امور بیمهشدگان ازجمله دستاوردهای این طرح است.
وی گفت: روند کاری این کیوسک بهگونهای است که بیمهشده میتواند در تمام ساعات شبانهروز و ایام هفته در سراسر کشور، تمام مراحل تائید برگه بستری، احراز هویت و صدور معرفینامه را بهصورت آنلاین و فقط ظرف چند دقیقه انجام داده و دیگر نیازی به مراجعهی حضوری به شرکت بیمهگر نیست.
وی بابیان اینکه کیوسکهای بیمهای در تمام بیمارستانهای طرف قرارداد با بیمه کوثر نصب خواهند شد، عنوان کرد: با راهاندازی کیوسک خدمات بیمهای، تحولی در نحوه خدماترسانی به بیمهشدگان ایجاد میشود.
داوطلب با اشاره به آغاز طرح بیمهای آرامش کوثر ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح، گفت: این طرح بهمنظور کاهش بخشی از دغدغههای جانبی بیماران و خانواده آنها تصویبشده و اجرا میشود.
وی اظهار داشت: تأمین هزینههای مازاد درمانی گروه هدف و تسریع و تسهیل در پرداخت هزینههای بیمهشدگان ازجمله اهداف این طرح است که آرامش بازنشستگان و خانوادههای آنان را به همراه دارد.
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