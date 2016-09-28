  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

از سوی داوطلبان مدیریت فناوری مطرح شد؛

درخواست تجدید نظر مواد آزمون یک رشته مدیریتی در کنکور دکتری

درخواست تجدید نظر مواد آزمون یک رشته مدیریتی در کنکور دکتری

فارغ التحصیلان رشته مدیریت فناوری در نامه ای به سازمان سنجش خواستار تجدیدنظر در مواد آزمون رشته مدیریت فناوری در کنکور دکتری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فارغ التحصیلان در نامه ای که به خبرگزاری مهر ارسال کرده اند دلایل این درخواست را عنوان کرده اند. 

در بخش هایی از این نامه آمده است: رشته مدیریت فناوری از سال ۱۳۸۰ با چهار گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و چند سال بعد در مقطع دکتری راه اندازی شد. هم اکنون دانشگاههای علامه طباطبائی، علم و صنعت، تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، اصفهان، بابل و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات این رشته را ارائه می­ دهند.» 

در این نامه به نبود مقطع کارشناسی در این رشته اشاره شده و یادآور شده است: «با توجه به اینکه این رشته در مقطع کارشناسی جذب دانشجو ندارد (به لحاظ منطقی هم نیازمند داشتن پایه دانشی در یکی از حوزه های فناوری است)، جذب دانشجو از مقطع کارشناسی ارشد شروع و در دکتری نیز ادامه می یابد.» 

در ادامه این نامه آمده است: «در سالهای اخیر و با توجه به جذابیت های این رشته و رشد تمایل دانشجویان به تحصیل در آن، تعداد متقاضیان افزایش یافته لکن نظام سنجش و جذب متناسب با رشته و متقاضیان به روزرسانی نشده است.» 

«متاسفانه امتحان ورودی کنکور دکتری این رشته که کاملا مستقل از رشته مدیریت صنعتی است به نحوی طراحی شده که دروس تخصصی رشته مدیریت صنعتی به عنوان مواد امتحانی لحاظ و اثری از دروس تخصصی مدیریت فناوری در امتحان ورودی دکتری نیست. لذا در رقابت کنکور دکتری، احتمال و شانس ورود فارغ التحصیلان مدیریت فناوری کاهش می­ یابد.» 

این فارغ التحصیلان در بخش دیگری از این نامه تاکید کرده اند: «این رویه در سال جاری به گونه است که در کمال ناباوری دو درس مدیریت تولید و تحقیق در عملیات (دروس تخصصی مدیریت صنعتی) به عنوان مواد امتحانی کنکور دکتری از سوی سازمان سنجش اعلام شده است، در حالی که این دروس جزء دروس مدیریت فناوری نیست.

«علاوه بر آن رشته سیاستگذاری علم و فناوری که از گرایش های مرتبط با مدیریت فناوری است به رشته مدیریت دولتی الحاق شده است که به نظر می­رسد با ادامه این روند ورود فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری به دوره دکتری کاهش می یابد.»

این فارغ التحصیلان در ادامه نامه خاطرنشان کرده اند: «این امر در دراز مدت منجر خواهد شد تا اساتید مدیریت فناوری به دلیل عدم آشنایی ورودی های مقطع دکتری به مباحث تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد، مجددا همان مباحث را در دوره دکتری تدریس کنند. این در حالی است که رشته های با سابقه بسیار کمتر مانند کارآفرینی و آینده پژوهی امتحان ورودی با دروس مرتبط دارند.»

در نهایت فارغ التحصیلان رشته مدیریت فناوری خواستار تجمیع دو رشته مدیریت فناوری و همچنین سیاستگذاری علم و فناوری و برگزاری امتحان ورودی دکتری با دروس تخصصی این رشته شدند.

کد مطلب 3781284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بی نام ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه فضای علمی کشور، اهمیت مدیریت تکنولوژی در آینده کشور را آنطور که شایسته هست درک نکرده و هر سال با تغییرات مختلف باعث میشه حق بچه های تکنولوژی ضایع بشود و کسانی وارد این رشته بشوند که تخصص بسیار کمتری در حوزه مدیریت تکنولوژی دارند. امسال هم که شاهکار هست و مشخص می شود اصلا هیچ شناختی از این رشته وجود ندارد. متاسفانه.
    • الی ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      واقعا نمیدونم چرا از سازمان سنجش هر سال کارای عجیب و غریب بیشتری میبینیم. این تقسیم بندی باعث میشه رشته مهم تکنولوژی در ایران رشد چندانی نکنه و تاثیرات بد این عدم رشد رو در سطح کلان به زودی ببینیم. امیدوارم سریعتر رسیدگی بشه
    • حامد ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه اهمیت موضوع "مدیریت تکنولوژی" درکشور اصلا درک نشده. برقراری کنکور به شکلی که افرادی غیر از افراد متخصص وارد این رشته بشن، قطعا به آینده کشور در سطح سیاست گذاری ضربه می زنه.
    • دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با توجه به ماهیت رشته مدیریت تکنولوژی و همچنین سطح مقطع دکتری که هدف آن افزایش مرز دانش در حوزه فناوری می باشد. نه اینکه دروس تخصصی رشته های دیگر کار غیرکارشناسی می باشد که همچنین به نظر بنده حتما دانشجویان ارشد همان رشته که با مفاهیم اولیه آشنا هستند باید در مقطع دکتری تحصیل نمایند.
    • راویه غلامزاده ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      من هم با نطر اساتید موافقم که در هر شته ، دروس مربوط به آن ارائه گردد.
    • سلام ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه این موضوع خیلی نگران کننده است. چه طور ممکنه یه رشته ای با یه هویت مستقل باید درس های تخصصی یه رشته دیگه را امتحان بده؟ من خودم دانشجوی سال آخر ارشد مدیریت تکنولوژی هستم و هیچ گاه اون دو درس تخصصی مدیریت صنعتی را در دانشگاه نداشته ام، چرا باید اونا رو امتحان بدم؟
    • دانشجوی رشته مدیریت تکنولوژی ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم هر چه سریعتر کارشناسان سازمان سنجش در مورد رشته تخصصی این رشته تجدید نظر نمایند و اقدامات لازم را انجام دهند چرا که هیچیک از دانشجویان ارشد مدیریت تکنولوژی با مباحث رشته مدیریت صنعتی آشنایی ندارند به جز مواردی که رشته کارشناسی مدیریت صنعتی بوده باشد!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها