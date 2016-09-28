درخواست تجدید نظر مواد آزمون یک رشته مدیریتی در کنکور دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، این فارغ التحصیلان در نامه ای که به خبرگزاری مهر ارسال کرده اند دلایل این درخواست را عنوان کرده اند.

در بخش هایی از این نامه آمده است: رشته مدیریت فناوری از سال ۱۳۸۰ با چهار گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و چند سال بعد در مقطع دکتری راه اندازی شد. هم اکنون دانشگاههای علامه طباطبائی، علم و صنعت، تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، اصفهان، بابل و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات این رشته را ارائه می­ دهند.»

در این نامه به نبود مقطع کارشناسی در این رشته اشاره شده و یادآور شده است: «با توجه به اینکه این رشته در مقطع کارشناسی جذب دانشجو ندارد (به لحاظ منطقی هم نیازمند داشتن پایه دانشی در یکی از حوزه های فناوری است)، جذب دانشجو از مقطع کارشناسی ارشد شروع و در دکتری نیز ادامه می یابد.»

در ادامه این نامه آمده است: «در سالهای اخیر و با توجه به جذابیت های این رشته و رشد تمایل دانشجویان به تحصیل در آن، تعداد متقاضیان افزایش یافته لکن نظام سنجش و جذب متناسب با رشته و متقاضیان به روزرسانی نشده است.»

«متاسفانه امتحان ورودی کنکور دکتری این رشته که کاملا مستقل از رشته مدیریت صنعتی است به نحوی طراحی شده که دروس تخصصی رشته مدیریت صنعتی به عنوان مواد امتحانی لحاظ و اثری از دروس تخصصی مدیریت فناوری در امتحان ورودی دکتری نیست. لذا در رقابت کنکور دکتری، احتمال و شانس ورود فارغ التحصیلان مدیریت فناوری کاهش می­ یابد.»

این فارغ التحصیلان در بخش دیگری از این نامه تاکید کرده اند: «این رویه در سال جاری به گونه است که در کمال ناباوری دو درس مدیریت تولید و تحقیق در عملیات (دروس تخصصی مدیریت صنعتی) به عنوان مواد امتحانی کنکور دکتری از سوی سازمان سنجش اعلام شده است، در حالی که این دروس جزء دروس مدیریت فناوری نیست.

«علاوه بر آن رشته سیاستگذاری علم و فناوری که از گرایش های مرتبط با مدیریت فناوری است به رشته مدیریت دولتی الحاق شده است که به نظر می­رسد با ادامه این روند ورود فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری به دوره دکتری کاهش می یابد.»

این فارغ التحصیلان در ادامه نامه خاطرنشان کرده اند: «این امر در دراز مدت منجر خواهد شد تا اساتید مدیریت فناوری به دلیل عدم آشنایی ورودی های مقطع دکتری به مباحث تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد، مجددا همان مباحث را در دوره دکتری تدریس کنند. این در حالی است که رشته های با سابقه بسیار کمتر مانند کارآفرینی و آینده پژوهی امتحان ورودی با دروس مرتبط دارند.»

در نهایت فارغ التحصیلان رشته مدیریت فناوری خواستار تجمیع دو رشته مدیریت فناوری و همچنین سیاستگذاری علم و فناوری و برگزاری امتحان ورودی دکتری با دروس تخصصی این رشته شدند.