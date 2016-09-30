همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال گسترش دایره تفویض اختیار ممیزی کتاب به استانها و فراتر رفتن تعداد استانهایی که این مسئولیت به آنها تفویض شده از ۱۰ استان معین شده فعلی، گفت: برنامه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تفویض اختیار ممیزی کتاب به استانها فعلاً در حد همین ۱۰ استان است و تا پایان سال نیز بر همین منوال خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد: این تفویض اختیار هم منوط به تامین زیرساختهای فنی و حرفهای لازم برای این کار توسط ۱۰ استان مورد اشاره است به طوری که بتواند جوابگوی تقاضاهای مجوز کتاب در استانها باشد که البته تا این لحظه اعضای هیئتهای علمی بررسی کتاب در همه این استانها به ستاد مرکزی، معرفی و به تائید هیئت نظارت بر ضوابط نشر نیز رسیدهاند.
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از آغاز دورههای آموزشی سرگروههای بررسی کتاب در این استانها خبر داد و گفت: این دورهها زیر نظر مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد به عنوان دبیر اجرایی هیئت نظارت بر ضوابط نشر، تشکیل شده است و در آنها آئیننامهها و دستورالعملهای مربوطه به سرگروهها آموزش داده میشود و به آنها ابلاغ خواهد شد.
امیرزاده همچنین ابراز امیدواری کرد با راهاندازی زیرساختهای فنی مربوط به امر بررسی کتاب و صدور مجوز نشر، وحدت رویه میان کارگروههای استانی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در این خصوص محقق شود.
یادآوری میشود، بررسی تقاضاها برای مجوز کتاب در حال حاضر به جز تهران، در ۱۰ استان قم، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی، فارس، خوزستان، همدان، یزد و گیلان، نیز انجام میشود.
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