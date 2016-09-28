پیشنهاد روز ملی کشتی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی با درخواست فدراسیون کشتی مبنی بر نام گذاری روز پنجم شهریورماه (زاد روز جهان پهلوان تختی) بنام روز ملی کشتی، موافقت کرد.

بر اساس قانون درخواست نام‌گذاری، تغییر و جابه جایی روزها و مناسبت های خاص برحسب پیشنهاد و درخواست اشخاص مختلف اعم از حقیقی و حقوقی خواهد بود که با امضای بالاترین مقام ذی ربط در قالب تکمیل فرم نام‌گذاری، به کمیسیون نام گذاری روزهای خاص شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود و پس از تأیید توسط این کمیسیون، برای تصویب نهایی در شورای فرهنگ عمومی طرح می شود.