۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

با پیشنهاد خادم و تائید گودرزی؛

پیشنهاد روز ملی کشتی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه شد

به دنبال درخواست رئیس فدراسیون کشتی و تائید وزیر ورزش مبنی بر نام‎گذاری روز پنجم شهریور به نام «روز ملی کشتی»، پیشنهاد این طرح به شورای فرهنگ عمومی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان،  محمود گودرزی با درخواست فدراسیون کشتی مبنی بر نام گذاری روز پنجم شهریورماه (زاد روز جهان پهلوان تختی) بنام روز ملی کشتی، موافقت کرد.

بر اساس قانون درخواست نام‌گذاری، تغییر و جابه جایی روزها و مناسبت های خاص برحسب پیشنهاد و درخواست اشخاص مختلف اعم از حقیقی و حقوقی خواهد بود که با امضای بالاترین مقام ذی ربط در قالب تکمیل فرم نام‌گذاری، به کمیسیون نام گذاری روزهای خاص شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود و پس از تأیید توسط این کمیسیون، برای تصویب نهایی در شورای فرهنگ عمومی طرح می شود.

زینب حاجی حسینی

