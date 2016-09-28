صحبت از کاهش قدرت نظامی عاقلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم افتتاحیه ۳۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه که صبح امروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص صحبت هایی مبنی بر تعطیلی صنایع نظامی اظهارداشت: وقتی که ما یک تاریخ ۳۱ ساله سرشار از جنگ، تهدید، محاصره و تحریم را پشت سر گذاشته ایم و قدرتها آشکارا از گزینه های روی میز و احتمال اعمال قدرت نظامی صحبت می کنند و تاریخ نیز گواه آن است، صحبت از این مسائل درست نیست.

وی افزود: ما با پشت سر گذاشتن ۸ سال جنگ تحمیلی و امروز با مشاهده جنگ های نیابتی این را عاقلانه نمی دانیم که صحبت از کاهش قدرت نظامی و یا صحبت از الگوقرار دادن کشورهای شکست خورده در جنگ ها کرده و از مدل های فرسوده و نسخ شده دیگران استفاده کنیم.

سردار سلامی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به اقتدار دفاعی و قدرت بازدارنده نیازمند هستیم. امروز حتی آمریکا دچار فرسایش در امنیت ملی و داخلی خود شده است و در چنین شرایطی طرح این موضوعات انحرافی است.