مبادلات تجاری سقوط آزاد کرد/زنگ بیدارباش برای تجارت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از CNBC، پیشبینی قبلی سازمان تجارت جهانی برای رشد تجارت در جهان ۲.۸ درصد بود که این پیشبینی در نسخه جدید خود به ۱.۷ درصد رسیده است. این برای نخستین بار در ۱۵ سال گذشته است که رشد اقتصادی جهانی عقبتر از سطح پیشبینیهای قبلی است.
روبرتو آزودو مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در گزارش چشمانداز ۶ ماهه این سازمان آورده است که این رقم باید زنگ هشداری برای دولتها در کل جهان باشد.
در این گزارش تصریحشده است: «ما باید مطمئن شویم که این مسئله نمیتواند به سیاستهای غلط منجر شود چراکه میتواند نهتنها برای رشد تجارت جهانی، بلکه برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی و توسعه کشورها که بهشدت به تجارت آزاد وابسته است، نیز لطمه بزند.»
این گزارش بر این نگرانی تأکید دارد که بعد از مدت طولانی رشد از طریق جهانیشدن و تکیهبر تجارت جهانی، دولتها بهطور فزایندهای به دنبال محافظت از صنایع خود در دوران دشواریهای اقتصادی بوده و حمایت خود را از صنایع داخلیشان افزایش میدهند.
باوجوداینکه همه دولتها حمایت از تولیدات خود و تضعیف کردن تجارت جهانی را انکار میکنند، تجارت جهانی دیگر رشد قبلی را از خود نشان نمیدهد. تجارت ۱.۵ برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی در بلندمدت و ۲ برابر بیشتر از زمانی که جهانیسازی در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت، رشد کرده است.
در سال جاری تجارت تنها ۸۰ درصد سریعتر از اقتصاد جهانی رشد خواهد کرد این اولین واژگونی و کاهش جهانیسازی از سال ۲۰۰۱ و دومین واژگونی از سال ۱۹۸۲ است.
آزودو بیان کرد که منافع تجارت باید با سیستمی که بتواند شامل کشورهای فقیر، شرکتهای کوچک، گروههای در حاشیه مانده و کارآفرینان باشد، بهصورت گستردهتری به اشتراک گذاشته شود. این دقیقاً برخلاف گفته فعالان ضد جهانیشدن است که میگویند مذاکرات تجاری باید مخفی باشد تا بهطور انحصاری به کسبوکارهای بزرگ کمک کند.
سازمان تجارت جهانی همچنین بیان کرده است که انتظار دارد رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ نسبت به پیشبینیهای قبلیاش در ماه آوریل کمتر بوده و بهجای ۳.۶ درصد، تنها ۱.۸ تا ۳.۱ درصد رشد داشته باشد.
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