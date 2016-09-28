به گزارش خبرگزاری مهر، با استناد به آئین نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم‌های ملی کشور، علی زندی به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی پهلوانی منصوب شد.

علی زندی دارای مدرک دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی است که فعالیت‌های اجرای مختلفی همچون ریاست انجمن کشتی ناشنوایان کشور، رئیس هیئت کشتی بسیج دانشجویی کشور، مسئول برنامه ریزی تربیت بدنی سازمان بسیج دانشجویی کشور، دبیر کمیته فرهنگی فدراسیون کشتی، مسئول هماهنگی انستیتو بین المللی کشتی، مدیرکل امور ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس و همچنین عضو شورای تربیت بدنی دانشگاه آزاد استان تهران را در کارنامه دارد.