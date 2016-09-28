وجود ۶۶ نقطه پرتصادف در جاده های استان کرمانشاه

زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره وجود ۸ هزار و ۶ کیلومتر راه در استان کرمانشاه، اظهار داشت: از این مقدار ۷۶۰ کیلومتر راه شریانی و مابقی را راه‌های فرعی و روستایی تشکیل می‌دهد، البته همسنگ آنها ۱۵ هزار کیلومتر است چراکه وضعیت توپوگرافی استان ناهموار است.

وی با ادامه توضیحات بیان کرد: تا قبل از سال ۹۴ وضعیت ۳۸ درصد از راه‌های استان خرابی شدید بود همچنین ۲۶ درصد راه‌های ما دچار خرابی متوسط بودند اما طی یکسال گذشته وضعیت بهتر شد و ۳۴۰ کیلومتر روکش در این مدت انجام گرفت.

چشمه خاور در خصوص وضعیت جاده حمیل - سرابله توضیح داد: وضعیت این محور از نظر آسفالت و وجود تابلو و علائم خوب است اما این محور ریزشی و رانشی است و نقائصی دارد.

وی ادامه دارد: هنوز پروژه جاده حمیل - سرابله را از پیمانکار تحویل نگرفتیم و مشکل ریزش به شرکت ساخت و توسعه راه‌های استان مربوط می‌شود که مکاتباتی انجام دادیم اما حسب وظیفه خود هم اکنون نیروهای ما مشغول شانه سازی در این محور هستند.

چشمه خاور به وضعیت محور هلشی - سرفیروز آباد اشاره کرد و گفت: این محور راه فرعی درجه ۲ به حساب می‌آید و باید از محل اعتبارات استانی برای آن هزینه شود و اکنون در مرحله قیرپاشی است و در آینده نزدیک حذف پیچ آن تمام می‌شود.

این مسئول بیان کرد: محور بیستون - کرمانشاه متحول شده و کار لکه‌گیری و روکش آن انجام شده است. در کمربندی غربی نیز ۹۰ درصد کار پیش رفته و در محور کرمانشاه - کامیاران نیز ۱۵ کیلومتر راه زیر عبور رفته ضمن اینکه ۴ خطه شدن این محور اتفاق خوبی است.

وی پیرامون نقاط حادثه خیز استان نیز توضیح داد: سال ۹۲ احصایی از وضعیت نقاط حادثه خیز استان صورت گرفت و ۲۶۱ نقطه حادثه خیز در استان احصا شد که ۱۱۷ نقطه آن به عنوان نقطه بحرانی مشخص شد و در بازبینی که به عمل آمد ۶۶ نقطه پرتصادف در استان مشخص شد که رفع بخشی از آن در حال انجام است.

چشمه خاور در خصوص تردد تانکرهای ترانزیتی از راه‌های استان و بروز مشکلات عدیده در این خصوص افزود: با توجه به اینکه حمل بار اضافی بشدت به جاده‌های ما آسیب می‌زند این مسئله به طور جدی کنترل شده و حتی از ورود ۲ تن بار اضافی به کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

وی گفت: تانکرهای حامل سوخت از جاده‌های استان به عنوان راه ترانزیتی استفاده می‌کنند تا به بندر امام(ره) برسند و با توجه به کنترلی که اعمال می‌شود اجازه حمل بار اضافی به تانکرهای عراقی را نمی‌دهیم.