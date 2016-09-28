به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه صبح امروز در مراسم افتتاحیه ۳۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه که صبح امروز برگزار شد، اظهارداشت: یکی از موضوعاتی که نیروی زمینی سپاه پس از ایجاد امنیت دنبال می کند، اشتغالزایی و محرومیت زدایی در مناطق تحت ماموریت است.

وی افزود:‌ در استان های سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، استان هرمزگان، خوزستان، آذربایجان غربی و کردستان، به بحث محرومیت زدایی و اشتغالزایی توجه جدی کرده ایم.

سردار پاک پور ادامه داد: نیروی زمینی سپاه به موازات ایجاد امنیت پایدار، بحث محرومیت زدایی در این مناطق را در دستور کار دارد. از محرومیت و بیکاری عناصر ضد انقلاب و استکبار جهانی استفاده می کردند و فرزندان این مناطق را به گمراهی کشانده و در آن سوی مرز آموزش می دادند. آنها را مسلح کرده و در این مناطق ایجاد ناامنی می کردند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه با بیان اینکه ما برای محرومیت زدایی و اشتغالزایی در منطقه به عمق موازات کارهای عملیاتی، اقدامات دیگری را نیز انجام می دادیم، گفت: در ابعاد مختلف، اقدامات اساسی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مناطق محروم تصریح کرد: وضعیت، وضعیت مناسبی نبود و الان هم با تمام اقدامات، وضعیت مناسبی نیست؛ دولت باید به این مسئله توجه جدی کند.

سردار پاکپور تصریح کرد: دو سوم امکانات و تجهیزات نیروی زمینی سپاه متوجه محرومیت زدایی است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: توان جدی را دولت جمهوری اسلامی باید به این مناطق اختصاص دهد. هر چند وضعیت این مناطق امروز با قبل از انقلاب قابل قیاس نیست.

وی گفت: آبرسانی، احداث راه روستایی و ساختن سرپناه حداقل هایی بود که در دستور کار قرار دادیم. مردم منطقه شاهد هستند که حرکت ما در آن مناطق تنها حرکت خشن و نظامی نیست. اگر هم حرکت خشن باشد، علیه اشرار و با کمک خود مردم در این مناطق است و افراد بومی در آن مشارکت دارند.