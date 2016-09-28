رئیس جمهور با دست پر به قزوین آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در مراسم استقبال از رئیس جمهور که با حضور خیل کثیری از مردم انقلابی و ولایت مدار استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: استان قزوین مهد تمدن و فرهنگ بوده است و در توصیف این شهر همین بس که سرزمین شهیدان رجایی و باهنر بوده است.

وی افزود: مردم ولایت مدار استان قزوین در همه شرایط حامی دولت و نظام بوده اند.

استاندار قزوین تاکید کرد: بسیار جای خرسندی است که رئیس جمهور نگاه ویژه ای به استان قزوین دارند و در جلسات قبل نیز راهکار ها و رهنمودهای خوبی در خصوص این استان ارایه داده اند.

همتی بیان کرد: دقت نظر و مطالعاتی که فرد رئیس جمهور در خصوص شهر قزوین داشته اند سبب شده است تا ایشان با اطلاعات کامل به این استان سفر کنند و امیدواریم سفر ایشان به قزوین مایه برکات فراوانی برای این شهر باشد.

در پایان سخنان همتی یک هزار و ۴۰۰ نفر از دانش آموزان قزوینی سرودی انقلابی به رئیس جمهور ایران تقدیم کردند.