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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

استاندار قزوین:

رئیس جمهور با دست پر به قزوین آمده است

رئیس جمهور با دست پر به قزوین آمده است

قزوین- استاندار قزوین گفت: این نوید را به مردم استان می دهیم که رئیس جمهور با دست پر به استان قزوین آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در مراسم استقبال از رئیس جمهور که با حضور خیل کثیری از مردم انقلابی و ولایت مدار استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: استان قزوین مهد تمدن و فرهنگ بوده است و در توصیف این شهر همین بس که سرزمین شهیدان رجایی و باهنر بوده است.

وی افزود: مردم ولایت مدار استان قزوین در همه شرایط حامی دولت و نظام بوده اند.

استاندار قزوین تاکید کرد: بسیار جای خرسندی است که رئیس جمهور نگاه ویژه ای به استان قزوین دارند و در جلسات قبل نیز راهکار ها و رهنمودهای خوبی در خصوص این استان ارایه داده اند.

همتی بیان کرد: دقت نظر و مطالعاتی که فرد رئیس جمهور در خصوص شهر قزوین داشته اند سبب شده است تا ایشان با اطلاعات کامل به این استان سفر کنند و امیدواریم سفر ایشان به قزوین مایه برکات فراوانی برای این شهر باشد.

در پایان سخنان همتی یک هزار و ۴۰۰ نفر از دانش آموزان قزوینی سرودی انقلابی به رئیس جمهور ایران تقدیم کردند.

کد مطلب 3781314

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