علی زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مرکز میکوکاری خیرین اظهار داشت: عملکرد مراکز نیکوکاری به این شکل است که از طریق خیران هدایا و کمک‌هایی جمع‌آوری شده و در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد و فعالیت مراکز نیکوکاری با هدف حساس‌سازی مردم نسبت به وضعیت معیشتی یکدیگر فعالیت دارند و توانسته‌اند بازوی یاریگر کمیته امداد در تحقق اهداف حمایتی خود باشند.

وی اضافه کرد: مراکز نیکوکاری بستری برای تجمع موسسات خیریه جهت رفع مشکلات جامعه هستند که روح همبستگی و انفاق را فعال می‌کنند و فعالیت این مراکز در استان آذربایجان‌غربی به‌خصوص در شهرستان خوی چشمگیر است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) خوی خاطر نشان کرد: ۹ سمن به صورت غیر مستقیم و با هدف خیریابی و ترویج اهداف مرکز با مرکز نیکوکاری خیرین خوی همکاری می‌کنند و تاکنون مرکز نیکوکاری خیرین خوی ۱۲ میلیارد ریال به نیازمندان کمک مالی کرده است.

زینالی اظهار داشت: بسیاری از مسئولان شهرستانی در این مرکز عضو هستند و در حد حوزه کـاری و مسئولیت خویش به مرکز خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی به اشاره به برگزاری طرح نماز و نیاز در شهرستان خوی تصریح کرد: طرح معنوی "نماز و نیاز" برای نخستین بار در سطح کشور، در شهرستان خوی اجرا می‌شود و امیدواریم با اجرایی شدن کامل این طرح بتوانیم بسیاری از مشکلات نیازمندان جامعه را مرتفع کنیم.