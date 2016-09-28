ساخت اپلیکیشن خدمات دانشجویی برای مشاوره سلامت از راه دور

به گزارش خبرگزاری مهر، این اپلیکیشن دانشجویی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و صنعتی شریف برای اولین بار در ایران در خصوص خدمات معاونت دانشجویی فرهنگی در زمینه مشاوره سلامت از راه دور، نوبت دهی و غربالگری به صورت آنلاین ساخته شده است.

این اپلیکیشن دانشجویی در مراسم جشن دانشجویان ورودی سال ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران رونمایی شد.

دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی ایران در گروه های آموزشی مختلف حائز رتبه های برتر در کشور بوده است.

وی افزود: آموزش، هدف اصلی دانشگاه علوم پزشکی ایران است که از این جهت در سطح بالایی قرار دارد.

حاجی میراسماعیل خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکنون در ۱۸۰ رشته علوم پایه، فلوشیپ های مختلف را تربیت کرده و فارغ التحصیلان ما در مدارج بالاتر علمی حائز رتبه های برتر در کشور هستند.

وی اظهار داشت: در بخش پژوهش علی‌رغم مشکلات دانشگاه در سه سال گذشته همکاران ما تلاش و فعالیت های زیادی داشتند و امروز ما در سطح خوبی قرار داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به ۲۰۰ دانشجوی خارجی این دانشگاه ابراز داشت: در کمیته پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه دوم کشور را کسب کرده و در صحنه بین المللی نیز بسیار پیشرفت خوبی داشته ایم که این دانشگاه از سوی انگلستان عنوان مرکز معتبر بین المللی را دریافت کرده است.

وی یادآور شد: داشتن اخلاق حرفه ای برای دانشجویان بسیار حائز اهمیت است که باید آن را در تمام حوزه ها نشان دهند که امیدواریم دانشجویان ما در بین سطوح با کسب رتبه های عالی از این دانشگاه فارغ التحصیل شوند.