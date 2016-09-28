به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ادراه کل روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت گروه فارسی دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه دهلی و با همکاری مجمع اهل بیت (ع) هند و اداره تفهیم اسلام، سمینار بین‌المللی دو روزه «اندیشه امام صادق (ع) در ادبیات فارسی» با حضور شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی، اساتید و دانشجویان در محل سالن دکتر انصاری دانشگاه دهلی نو، برگزار شد.

در این سمینار، کلب صادق، اندیشمند شیعه و برجسته هندی طی سخنانی، گفت: امام صادق (ع) می‌فرمایند: چیزی که انسان باید بیاموزد علم است و بعد از احکام دین برای یک مسلمان واجب تر از علم و ادب چیزی نیست؛ لذا طبق فرمایش امام صادق (ع) برای ما لازم است که برای توسعه علم کار بکنیم.

طلعت احمد، رییس دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه نیز به اهتمام هر چه بیشتر دانشگاهها به برگزاری سیمنار افکار و اندیشه‌های علمی شخصیت‌ها و بهره‌گیری از ابراز گفت‌وگو در حل مسائل جهان اسلامی تأکید کرد و حضور شخصیت‌های برجسته در این برنامه را نشان از توجه و جایگاه امام صادق (ع) دانست.

سید خسرو حسینی، از شخصیت‌های صوفی هندی، به شکل‌گیری مذاهب مالکی و حنفی در مکتب شاگردی آن حضرت اشاره کرد و گفت: این موارد در اساس از یک مکتب شکل گرفته‌اند که در مرور زمان برخی تفرعات در آنها پیش آمده است.

ظفر الاسلام، سردبیر هفته نامه ملی گزت در این سمینار، گفت: در دوره تحصیلم در خارج با مطالعه کتابی درباره امام صادق (ع) با فقه شیعه آشنا شدم و حقیقتاً دریافتم که تفاوت اساسی با فقه اهل سنت وجود ندارد و اصول یکی است.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهدی‌پور، نماینده ولی فقیه در هندوستان طی سخنانی ضمن تبریک عید غدیر به عنوان عید اکبر، علت ظهور جریانهای انحرافی در جهان اسلام و برداشتهای افراط گرایانه از دین را نتیجه دوری و فاصله گرفتن از اهل بیت (ع) و تعالیم آنها عنوان کرد.

وی، گروه‌های تکفیری را شاخه‌های همان خوارجی که در صدر اسلام شمشیر بر فرق مولای کائنات علی بن ابیطالب (ع) زدند، دانست و گفت: جریانهای تکفیری امروز از نظر تفکر مثل همان خوارج هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن تقوی، رییس مجمع اهل بیت (ع) هند گفت: یکی از خدمات بسیار ارزشمند امام جعفر صادق (ع) در عرصه فرهنگ علمی و دینی تربیت شاگردان از مسلک مختلف مسلمانان بوده است. از این رو، ما باید اختلاف فقهی را کنار بگذاریم و دوستی و همدلی بین مسلمان طبق سیره آن رهبر بزرگ اسلام، برقرار کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی، کارشناس ارشد اندیشه سیاسی جهان اسلام و مدیر پژوهشکده حج و زیارت ایران به مقایسه جریانات عصر آن حضرت و تشابه آن با جریانات امروز جامعه اسلامی از جمله ظهور جریانهای تکفیری پرداخت.

بنابر اعلام این خبر، این سمینار دو روزه با ارائه ۲۸ مقاله از کشورهای ایران و هند به کار خود پایان داد.