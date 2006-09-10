94 انجمن اولياء و مربيان مازندران رتبه برتر كشوري را كسب كردند

ميرعلي رمضانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، افزود: 90 درصد مدارس استان داراي انجمن اولياء و مربيان هستند.

وي با اشاره به وجود 147 انجمن ممتاز در استان مازندران ، اظهار داشت: 564 نفر از اعضاي انجمن اولياء و مربيان مازندران در مراحل انتخابات از سوي وزير آموزش و پرورش مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

رمضانيان ادامه داد: از 94 انجمن برتر استان حدود 10 انجمن به عنوان انجمن هاي خلاق استان به جشنواره انجمن هاي برتر اخلاق كشوري راه پيدا خواهند كرد.

وي در پايان ، مشاركت اولياء در ارائه خدمات آموزشي ، فرهنگي ، بهداشتي و برنامه ريزي براي برگزاري آموزش خانواده ، زيباسازي و بهسازي فضاي مدرسه و تجهيز كتابخانه مدارس ، بررسي مشكلات آموزشي ، تربيتي مدرسه و اولويت بندي آن را از ملاك هاي ارزيابي انجمن هاي برتر و ممتاز عنوان كرد.