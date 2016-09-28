به گزارش خبرنگار مهر، از برگزاری دیدارهای لیگ برتر طی این هفت روز ورزش خبری نبود اما به جای آن تیم ملی فوتسال و دیدارهایی که در جام جهانی کلمبیا داشت حسابی در تیررس بودند، البته مجمع کنفدراسیون فوتبال آسیا و عدم انجام انتخاب اعضای شورای فیفا در کنار فسخ قرارداد یحیی گل محمدی با ذوب آهن و حتی علنی شدن اختلافات میان وزیر ورزش با سرپرست پیشین استقلال هم از دیگر اتفاقات مهم در این هفته بودند.

برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون جودو، حضور پرقدرت تیم ب والیبال در جام کنفدراسیون آسیا و ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی با حکم دیوان عدالت اداری از دیگر اتفاقات مهم این هفته بود.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

مراسم تشییع مرحوم گلبارنژاد برگزار شد

مراسم تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار پارالمپیکی پنجشنبه هفته گذشته با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. مرحوم گلبارنژاد در روز پایانی بازی های پارالمپیک و جریان رقابت های جاده دچار حادثه شد و در حین انتقال به بیمارستان به دلیل سکته درگذشت.

ایران میزبان جام های جهانی کشتی آزاد و فرنگی شد

با موافقت اتحادیه جهانی، مسابقات جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی اسفندماه امسال در تهران برگزار خواهد شد. این مسابقات با شرکت هشت تیم برتر دنیا بصورت جداگانه در سالن ۱۲هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. زمان دقیق این مسابقات به زودی پس از هماهنگی با اتحادیه جهانی کشتی و کشورهای شرکت کننده در این دو رویداد بین المللی اعلام خواهد شد.

جدایی یحیی گل محمدی از ذوب آهن

شنبه گذشته و در پایان نشیتی که میان سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با یحیی گل محمدی سرمربی این تیم برگزار شد، قطع همکاری گل محمدی با ذوب آهن اعلام به طور رسمی اعلام شد! به نظر می رسد اختلافات گذشته بین مدیرعامل و سرمربی تیم عامل اصلی این جدایی بوده است. جدایی گل محمدی از ذوب آهن در حالی انجام شد که این مربی طی دو سالی که در ذوب‌آهن بود دو بار موفق شد با این تیم قهرمانی جام حذفی را به دست آورد و جواز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.

صعود سه تیم ایران در رنکینگ تیمی فدراسیون جهانی تنیس روی میز

رنکینگ تیمی فدراسیون جهانی تنیس روی میز در حالی منتشر شد که در آن به جز تیم ملی بانوان ایران، دیگر تیم های کشورمان صعود داشته اند. بر اساس رنکینگ روز شنبه ITTF تیم مردان ایران برای نخستین بار در جایگاه ۲۸ قرار گرفت. این جایگاه با یک پله صعود به دست آمد. در بخش زنان، تیم ملی ایران بدون تغییر در مکان ۴۶ جهان ایستاد. در بخش تیم های جوانان، تیم پسران ایران با ۶ پله صعود در مکان ۳۸ قرار گرفت و در بخش دختران نیز تیم ایران با دو پله صعود در مکان ۵۵ دنیا ایستاد.

انتخاب صدرالدین کاظمی به عنوان یکی از برترین خبرنگاران ورزشی آسیا

اولین دوره مراسم روز ورزشی نویسان آسیا با همکاری انجمن ورزشی نویسان آسیا ، از ۲۹ شهریور تا ۲ مهر در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد و صدرالدین کاظمی نماینده ورزشی نویسان ایران به عنوان یکی از برترین خبرنگاران ورزشی آسیا معرفی شد.در این مراسم سه روزه که با هدف بزرگداشت ورزشی نویسان برتر آسیا و برای اولین بار با چنین عنوانی در این قاره برگزار شد، مدال و لوح افتخاری نیز از طرف انجمن ورزشی نویسان آسیا به ورزشی نویسان برگزیده اهداء شد.

درخشان رئیس فدراسیون جودو شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون جودو یکشنبه گذشته به ریاست سیدنصرالله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی برگزار شد که طی آن محمد درخشان با اخذ ۲۱ رای به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد و اینگونه بعد از ۹ سال دوباره مدیریت این فدراسیون را به دست گرفت. آرش میراسماعیلی جدی ترین رقیب درخشان در این انتخابات موفق به اخذ ۱۸ رای شد به همین دلیل پس از اتمام انتخابات اعلام کرد که همکاری خود با فدراسیون جودو را قطع خواهد کرد و به فاصله یک روز بعد هم گفت که خارج از ایران را برای ادامه فعالیت هایش انتخاب خواهد کرد.

اختلافات گودرزی و افشارزاده علنی شد

طی این هفته رو به پایان مصاحبه ای از محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان منتشر شد که بازتاب زیادی در رسانه های مختلف داشت، یکی از بخش های مهم صحبت های گودرزی در رابطه با استقلال و مدیریت افشارزاده در این باشگاه بود. وی در این بخش گفته بود: «افشارزاده به علت اینکه هزینه بسیار زیادی را به بیت‌المال تحمیل کردند، من از ایشان رضایت نداشتم. ایشان طبق صورتی که خودشان داده‌اند، با ۲۸ میلیارد تومان تیم را بسته‌اند و هزینه کرده‌اند. آقای طاهری در پرسپولیس، ۱۵ میلیارد هزینه کرده‌اند. به چه حقی این کار را کرده‌اند؟! البته ۲۲ میلیارد گفته‌اند و ۶ میلیارد بابت چیز دیگری بوده، اما همین ۲۲ میلیارد رقم کمی نیست.»، این صحبت ها اما واکنش تند بهرام افشارزاده را به دنبال داشت طوریکه به فاصله یک روز بعد با انتشار بیانیه ای پاسخ گودرزی را داد. افشارزاده در این بیانیه خطاب به گودرزی به مواردی اشاره کرد مانند اینکه به عنوان یک دکتر اخلاق را رعایت کنید، هزینه های که در وزارت در قالب وام های چند ده میلیونی جابه جا می شود بیت المال نیست اما پولی که در استقلال خرج می شود برای بیت المال است، همه بد هستند و فقط شما خوب هستید و ... .

انتخابات فدراسیون تیراندازی باطل شد

یکی از اخبار مهم این هفت روز ورزش در رابطه با انتخابات دو سال پیش فدراسیون تیراندازی بود. ظاهرا دیوان عدالت اداری که سال گذشته طی دو مرحله در رابطه با نتیجه انتخابات این فدارسیون و انتخاب مهدی هاشمی دو شغله حکم داده بود، در رای تجدید نظر براجرایی شدن حکم ها تاکید کرده است. در این رابطه هاشمی گفت که وزارت ورزش باید پاسخگو باشد. من بعد از استعلام در انتخابات شرکت کردم.

خودزنی ایرانی ها در مجمع AFC

مجمع کنفدراسیون فوتبال آسیا روز سه شنبه در هندوستان با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد. یکی از دستور جلسات مهم این نشست انتخاب اعضای شورای فیفا بود با این حال در جلسه ای که بوی تبانی و لابی های گسترده می داد، ۴۲ عضو از ۴۴ کشور حاضر دراین نشست به برگزاری «نه» گفتند! تا اعضای AFC به نوعی به رد صلاحیت نامزد قطری این انتخابات اعتراض کرده باشند. علی کفاشیان هم یکی از نامزدهای این انتخابات بود و نکته عجیب اینجا بود که مهدی تاج و علیرضا اسدی، رئیس و دبیر فدراسیون ایران هم به برگزاری انتخابات «نه» گفتند!

پورحیدری دوباره در بیمارستان بستری شد

منصور پورحیدری سرپرست پیشین تیم استقلال که جریان لیگ پانزدهم به دلیل مشکلات جسمانی در بیمارستان بستری شد و در نهایت مجبور به کناره گیری از سمت خود شد، طی این هفت روز ورزش به دلیل وخیم شدن اوضاع جسمانی اش مجددا در ربیمارستان بستری شد تا تحت درمان قرار بگیرد. طی این چند روز سرمربی و کاپیتان استقلال همراه با برخی دیگر از پیشکسوتان فوتبال به عیادت پورحیدری رفتند و برای وی آرزوی سلامتی کردند. وزیر ورزش هم از جمله افرادی بود که با حضور در بیمارستان از پورحیدری عیادت کرد.

تیم ملی فوتسال شگفتی ساز شد اما به فینال جام جهانی نرسید

تیم ملی فوتسال ایران که با شکست برزیل شگفتی ساز جام جهانی کلمبیا شد و به مرحله یک چهارم نهایی رسید، در این مرحله هم توانست با گل ثانیه های پایانی احمد اسماعیل پور پاراگوئه را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد و به دیدار نیمه نهای برسد. شاگردان ناظم الشریعه در مرحله نیمه نهایی بامداد چهارشنبه به مصاف روسیه رفتند اما در نهایت با نتیجه ۳ به ۴ مغلوب حریف خود شدند و از رسیدن به فینال جام جهانی بازماندند. تیم ملی فوتسال ایران دهم مهرماه در دیدار رده بندی برای کسب عنوان سومی با حریفش دیدار خواهد داشت. دیگر اینکه محمد کشاورز در دیدار نیمه نهایی مسابقات جام جهانی فوتسال برابر روسیه به شدت آسیب دید طوریکه دیدار رده بندی را از دست داد.

قهرمانی تیم ب والیبال در جام کنفدراسیون ها

نخستین دیدار تیم ملی ب والیبال در پنجمین دوره مسابقات جام کنفدراسیون مردان آسیا که در تایلند جریان دارد، پنجشنبه گذشته برابر استرالیا برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان برابر استرالیا به برتری ۳ بر یک دست یافتند سپس مقابل ژاپن و کره جنوبی ۳بر صفر پیروز شدند. در ادامه رقابت های قهرمانی جام کنفدراسیون مردان آسیا، تیم ایران در مرحله حذفی تایلند را ۳ بر یک شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با غلبه ۳ بر ۲ مقابل ژاپن فینالیست شد و در دیدار فینال هم چین را شکست داد و قهرمان شد.