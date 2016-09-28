به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که در روزهای ۹ تا ۱۹ شهریورماه در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می‌شود به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) رضا اطری (مازندران) سیدرضا عزیزی (تهران)

۶۱ کیلوگرم: مهران نصیری، مهران شیخی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: میثم حیدری (زنجان) مرتضی قیاسی (لرستان) علی کریم پور (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: حامد رشیدی (کرمانشاه) سیاوش حاتم وند (لرستان) علی اصغر جبلی (گلستان)

۷۴ کیلوگرم: رضا افضلی (کرمانشاه) پیمان یاراحمدی (لرستان) حمید زرین پیکر (تهران)

۸۶ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، مجتبی گلیج (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) محمدحسین دهقان پور (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی (کرمانشاه) سید مهرشاد محمدی (مازندران) علی رضایی (تهران) جابر صادق زاده (مازندران)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان و هادی حبیبی

رقابتهای کشتی قهرمانی دانشجویان جهان روزهای ۴ تا ۹ آبان ماه در شهر کروم ترکیه برگزار می‌شود.