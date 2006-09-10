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۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۳۶

"ستاره مي‌شود" روي پرده مركز فيلم شيكاگو مي‌رود

فيلم سينمايي "ستاره مي‌شود" به كارگرداني فريدون جيراني در هفدهمين برنامه نمايش فيلم‌هاي ايراني در مركز فيلم شيگاگو براي علاقمندان سينماي ايران به نمايش درمي‌آيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، نمايش "ستاره ها"ي جيراني به عنوان نخستين دستاورد جهاني سازمان بين المللي فيلميران نقطه آغازي براي شروع اين حركت در محافل بين المللي است.

مركز فيلم شيگاگو تاكنون شانزده دوره جشنواره فيلم هاي ايراني را برگزار كرده و هفدهمين دوره آن را در مهرماه 85 برگزار مي كند. تاريخ نمايش و اكران فيلم "ستاره مي شود" در مركز فيلم شيگاگو روزهاي 29 و 30 مهرماه است.

"ستاره مي شود" با بازي عزت اله انتظامي، انديشه فولادوند و امين حيايي، محصول موسسه سيران فيلم به تهيه كنندگي حميد اعتباريان است و به زودي در سينماهاي كشور اكران مي شود.

کد مطلب 378135

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