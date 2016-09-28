اقتدار بسیجیان زنجان در رزمایش «الی بیت المقدس»/شرکت ۳ هزار بسیجی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طهماسبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این همایش در روزهای ۸ و ۹ مهرماه در زنجان اظهارکرد: اقتدار ۳ هزار بسیجی در قالب ۱۲ گردان در این رزمایش به نمایش در می‌آید.

وی ایجاد امید در دل دوستداران انقلاب اسلامی و ایجاد یاس و ناامیدی برای دشمنان انقلاب اسلامی در داخل وخارج از میهن اسلامی را از اهداف برگزاری این رزمایش ذکر کرد.

وی با اشاره برگزاری این رزمایش در محل تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) سپاه استان زنجان بیان کرد: این رزمایش در راستای ارتقا آمادگی رزمی، روحی و روانی گردانهای واکنش سریع و بیت‌المقدس است.

وی به برنامه های دو روز برگزاری این رزمایش هم اشاره کرد و افزود: تمرینات مختلف و سازماندهی اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، سخنرانی با حضور روحانیون و راهپیمایی شبانه از جمله برنامه های روز نخست این رزمایش است.

فرمانده سپاه شهرستان زنجان برگزاری صبحگاه نظامی با حضور گردانهای بیت‌المقدس و کوثر و آغاز رزمایش در کوی و برزن برنامه هادومین روز این رزمایش خواهد بود.

طهماسبی ادامه داد: اجرای تمرینات تاکتیکی از جمله عملیت تاخیری، عملیات ضد هلی برن، عملیات پدافند دورا دور، عملیات کمین، کنترل معابر، دفاع از مراکز حساس و حیاتی، مقابله با ناآرامی‌ها، عملیات بازپس گیری و امداد و نجات با رعایت اصول پدافند غیرعامل از جمله برنامه های این همایش است.

وی با بیان اینکه برگزاری این رزمایش راهی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است، ادامه داد: روشنگری و بصیرت‌افزایی باید در تمامی عرضه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد.

وی عنوان کرد: روشنگری و بصیرت‌افزایی در مورد شاخصه‌های انقلابی‌گری، تقوای دینی و سیاسی، حساسیت در برابر دشمن، حرکت به سمت آرمان‌ها و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر اهداف برگزاری رزمایش بیت المقدس است.

فرمانده سپاه شهرستان زنجان با بیان اینکه امروز اقتدار و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌ها زبانزد است، گفت: دشمن هم امروز به قدرت نیروهای مسلح ایران اعتراف کرده است.

طهماسبی گفت: شور و اشتیاق بسیجیان زنجانی به عنوان بدنه فعال ملت برای حضور دراین رزمایش مثال زدنی است.