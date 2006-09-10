400 هزار دانش آموز مازني شير رايگان مي نوشند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، سيد نصرت الله فاضلي در جلسه اعضاي كميته شير مدارس ، افزود: افراد تحت پوشش اين طرح را دانش آموزان مقطع ابتدايي ، راهنمايي ، مدارس شبانه روزي ، مهدهاي كودك تحت پوشش بهزيستي و آموزش و پرورش، پيش دبستاني و مراكز شبانه روزي كودكان بي سرپرست مازندران تشكيل مي دهند.

وي با بيان اينكه در قالب اين طرح هفته اي 3 بار در مدارس شير رايگان توزيع مي شود ، اظهار داشت: هر دانش آموز به طور ميانگين سالانه 14 كيلوگرم شير مصرف مي كند.

فاضلي با اشاره به اعتبار حدود 5/92 ميليارد تومان اين طرح در سراسر كشور ، خاطرنشان كرد: در سال جاري علاوه بر دانش آموزان ، كاركنان مراكز آموزشي هم تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند.

بنابراين گزارش ، در سال جاري دبيرخانه كميته شير از سازمان جهاد كشاورزي به سازمان آموزش و پرورش مازندران منتقل شده است.

