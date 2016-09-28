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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸

با رای نمایندگان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با لایحه احکام و مصوبات کنگره اتحادیه جهانی پست

موافقت مجلس با لایحه احکام و مصوبات کنگره اتحادیه جهانی پست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه ۲۰۱۲ میلادی) در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید. این لایحه که در یک ماده واحده و سه تبصره به مجلس ارائه شده است، با توجه به آخرین اصلاحات و تجدیدنظرهای صورت گرفته در احکام و مصوبات اتحادیه جهانی پست و در راستای گسترش ارتباطات بین المللی از طریق عملکرد کارآمد سرویس های پستی تدوین شده است.

این لایحه با ۱۴۰ رای موافق، یک رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب مجلس رسید.

کد مطلب 3781368

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