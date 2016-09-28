تامین زیرساخت های مورد نیاز تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی با تبریک سال تحصیلی جدید، اقدامات عمده صورت گرفته در راستای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را برشمرد.

وی اظهار داشت: اجرای این برنامه ها با همت تمامی مسئولین و اعضای هیات علمی دانشگاهها میسر می شود و سال تحصیلی جدید فرصت مناسبی برای ظهور این همکاری در عرصه آموزش علوم پزشکی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: حدود یک سال از ابلاغ برنامه­ های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی می­ گذرد و این برنامه ها که با هدف اعتلای نظام آموزش عالی سلامت تدوین شده، با همت دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی در سراسر کشور در دست اجرا است.

وی اظهار داشت: تلاش های همکاران تمامی سطوح طی این مدت که از ابلاغ برنامه ها می گذرد دستاوردهای ارزشمندی را به همراه داشته که مهمترین آن نهادینه کردن گفتمان تحول در آموزش علوم پزشکی در بین دست اندرکاران این حوزه است.

لاریجانی به برخی از برنامه های ملی که در راستای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی طی یک سال گذشته اجرا و پیگیری شده اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، اقدامات متعدد دیگری در سطح وزارت بهداشت، مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شده و دستاوردهای آن نیز در همین مدت کوتاه مشهود است.

وی تشکیل مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی را از اقدامات صورت گرفته در راستای حرکت به سمت مرجعیت علمی برشمرد.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: دوره تخصص پزشک خانواده در ۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور راه اندازی شده و آئین نامه توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی آموزش دانشجویان پرستاری نیز به دانشگاهها ابلاغ شده که این اقدامات گامی در راستای ارتقای پاسخگویی آموزش علوم پزشکی است.

وی به پیگیری ماموریت های واسپاری شده به مناطق آمایشی کشور اشاره کرد و توسعه مشارکت با بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های انجمن های علمی و قطب های علمی علوم پزشکی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بومی مناطق آمایشی را از دیگر برنامه های وزارت بهداشت در راستای بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، ‌تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها برشمرد.

لاریجانی اقدامات انجام شده در زمینه توسعه آموزش مجازی در حوزه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: دوره مجازی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی دانشگاهها راه اندازی شده و از ابتدای سال تحصیلی جاری بیش از ۹۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در این دوره ها مشغول به تحصیل شده اند.

وی اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه زیرساخت های آموزش علوم پزشکی را برشمرد و گفت: باتوجه به نیازهای ایجاد شده برای اجرای برنامه های تحول و نوآوری مجوزهایی از مبادی ذیربط جهت جذب نیروی انسانی و منابع مالی و تجهیزاتی در حوزه علوم پزشکی اخذ شده و اقدامات لازم در این زمینه در دست پیگیری است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: اکنون که موضوع تحول و نوآوری به گفتمان غالب حوزه آموزش علوم پزشکی کشور تبدیل شده و این نهال نوپا در حال شکل گیری است، سال تحصیلی جدید می تواند با همت تمامی همکاران در حوزه آموزش دانشگاههای علوم پزشکی، نقطه عطفی در تاریخ آموزش علوم پزشکی کشور باشد.

وی ابراز امیدواری کرد برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با همت مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و سایر دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی کشور اجرا و زمینه های ارتقای نظام سلامت کشور را بیش از پیش فراهم کند.