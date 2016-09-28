به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه‌های اخیر تحولات در عرصه هوافـــضا به یکی از مهمترین عوامل فناورانه در راهبردهای جـــهانی تبـدیل شده اسـت، این مـهم به طــور قابل توجــهی در اســناد بالا دستی کشــور مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ریزی هدف مندی در این زمینه صــورت گرفته است.

محورهای شـــانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران شامل بخش های مختلفی می شود که یکی از این محورها آیرودینامیک است که در این محور موضوعاتی نظیر مدیریت صنایع هوافضایی، دینامیک پرواز و کنترل، آیرودینامیک تحلیلی، آیرودینامیک تجربی، آیرودینامیک عددی، آیروآکوستیک و آیرودینامیک ریزپرنده ها در نظر گرفته شده است.

محور دیگر این کنفرانس پیش رانش است که این محور نیز شامل موضوعات دینامیک گازها، سوخت و احتراق، توربوماشین ها و سیستم های پیشرانش را در بر می گیرد، محور بعدی این کنفرانس سازه های هوافضایی است که در بخش های مختلف مکانیک مواد، دینامیک سازه و ارتعاشات، خزش، خستگی و شکست، آزمایش‌های مخرب و غیرمخرب، تحلیل، طــراحی و بهینه ســـازی سازه‌هــا، روش‌های ساخت و مهندسی مواد هوافضایی برگزار می شود.

دینامیک پرواز و کنترل محور دیگر این کنفرانس است که شامل دینامیک، کنترل و پایداری، هدایت و ناوبری، شبیه سازی پرواز، آزمایشات پروازی، طراحی وسایل پرنده و اویونیک می شود، همچنین علوم و فناوری فضایی محور دیگری است که برای این کنفرانس تعیین شده و شامل بخش های مختلف طراحی سیستم های فضایی، فناوری های نوین فضایی، مدول‌ها و قطعات فضایی، دینامیک و کنترل فضاپیماها، ایستگاه‌ها و تجهیزات زمینی و استاندارد و تست ها می شود.

مدیریت صنایع هوافضایی آخرین محور تعیین شده برای کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران مشخص شده که بخش های مختلفی نظیر مدیریت پروژه های هوافضایی، خدمات فرودگاهی، مراقبت پرواز، قوانین و حقوق هوایی و فضایی، خصوصی سازی و اقتصاد حمل و نقل هوایی، ایمنی پرواز، قابلیت اطمینان و مدیریت ریسک و آینده نگاری در هوافضا برای ان در نظر گرفته شد است.