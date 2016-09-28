به گارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور بوشهر، نرگس مقدسی اظهار داشت: ضرورت وجود محیط مناسب و ایمن برای اساتیدو انشجویان در آزمایشگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست.

وی اضافه کرد: در راستای بهینه سازی فضای موجود در آزمایشگاه های مرکز بوشهر و همچنین توجه ویژه وزارت علوم به این موضوع جلسه‌ای با حضور اعضای هیات علمی مربوط و دکتر نوریان عضو کمیته راهبری HSE وزارت علوم برگزار شد.

مقدسی بیان کرد: برای اولین گام در استقرار نظام HSE در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های موجود در مرکز بوشهر، وضعیت موجود مورد بررسی قرارگرفته است که در این جلسه گزارش این بررسی توسط دکتر نوریان ارائه شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که مشکلات موجود تا پایان مهرماه برطرف شود، شورای HSE در مرکز بوشهر راه اندازی و اعضای شورا مشخص شود،تا پایان سال حداقل هرماه دو جلسه برگزار شود، کارگاه آموزشی HSE برای دانشجویان ارشد و دکتری برگزار شود و دانشجویان ارشد و دکتری شیمی برای تصویب پورپوزال لازم است که دوره HSE را بگذرانند.