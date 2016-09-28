رفع ریزش مو به کمک سلول های بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، امروزه بسیاری از افراد با مشکل ریزش مو مواجه هستند که این امر ناشی از عامل ژنتیکی یا محیطی مانند استرس، سیگار، مصرف بیش از حد الکل، عدم استراحت کافی است.

تاکنون راه حل های مختلفی برای این مشکل پیشنهاد شده است که هیچ کدام راه حلی دائمی برای این عارضه نبوده اند.

محققان به تازگی سلول های بنیادی را به عنوان درمانی برای ریزش مو پیشنهاد کرده اند. سلول های بنیادی سلول هایی با قدرت تکثیر، خود نوزایی و تمایز بالا هستند. این محققان معتقدند که نتایج استفاده از سلول های بنیادی برای درمان ریزش مو را می توان ظرف کمتر از یک ماه مشاهده کرد.

آن ها بر این باور هستند که سلول های بنیادی قادر به بازسازی فولیکول های مویی هستند که به دلیل پیری، استرس، فاکتورهای محیطی، دارو و تغییرات هورمونی ریخته اند و می توانند رشد مو را افزایش دهد و بر ضخامت آن ها بیافزایند و ریزش مو را معکوس کنند.

این محققان مالزیایی اظهار داشتند که برای تصمیم گیری برای این که بیمار می تواند از سلول های بنیادی استفاده کند یا خیر، پزشکان با وی صحبت خواهند کرد و اطلاعاتی را از بیمار می گیرند.

برای مثال زمان شروع ریزش مو شدت آن و درمان هایی که بیمار از آن استفاده کرده و یا تاریخچه خانوادگی مهم است. سپس پزشکان نمونه ای از اسکالپ فرد را گرفته و فولیکول موی فرد را مورد ارزیابی میکروسکوپی قرار می دهند.

در گام بعدی آن ها به ملایمت پوست فرد (به اندازه ۲ میلیمتر) و فولیکول های موی سالم فرد را بر می دارند. این فولیکول های مو در ماشینی پیشرفته قرار گرفته، فیلتر شده و سلول های بنیادی تغلیظ شده ای را تولید می کند.

سپس محلول سالین استریلی به آن ها اضافه می شود و سانتریفوژ شده و ترکیب سلول های بنیادی به طور کامل جداسازی می شود. این سلول های بنیادی به نواحی طاس فرد تزریق می شود.

برای پوشاندن نواحی طاس، به چندین تزریق نیاز است. بعد از گذشت یک ماه، فرد می تواند بهبودی را در ضخامت موها و تراکم موهای خود مشاهده کند. از آن جایی که این سلول های بنیادی از خود فرد گرفته شده اند، کمترین میزان عوارض جانبی را خواهند داشت.