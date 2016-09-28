مسجد امام رضا(ع) محله فرهنگیان آبدانان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دیشب با حضور فرمانده سپاه امیرالمؤمین (ع) استان ایلام، مسجد امام رضا (ع) محله فرهنگیان شهر آبدانان به بهره برداری رسید.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در آیین افتتاح این مسجد با اشاره به اینکه مسجد پایگاه فرهنگی و مذهبی است، گفت: تعداد ۱۴۰ باب مسجد در استان ایلام از محل اعتبارات بسیج سازندگی در دو سال گذشته ساخته شده و یا در حال احداث می باشد.

سردار صادق حسینی با بیان اینکه تعداد شش هزار واحد مسکونی برای محرومین و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور از سوی بسیج سازندگی سپاه در حال ساخت است، افزود: از این میزان، تعداد ۶۳۱ واحد به استان ایلام اختصاص یافته که در فاز اول آن، از ۱۹۴ واحد، کار ساخت تعداد ۱۱۱ واحد مسکونی به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۲۰۰ واحد دیگر برای فاز دوم در استان ایلام در نظر گرفته شده است، گفت: در توافقی بین سپاه پاسداران و دولت، امسال ۱۰۰ دهستان در کشور به عنوان دهستان الگویی انتخاب شدند که یکی از سه دهستان استان ایلام در شهرستان آبدانان قرار دارد که در چهار بخش فرهنگی، بهداشت، طرح های اقتصاد مقاومتی و زیرساخت برنامه های خوبی اجرا می شود و در سال آینده این تعداد به یک هزار دهستان در کشور افزایش می یابد.

سرهنگ کرمرضا نصرالهی فرمانده سپاه ناحیه آبدانان در حاشیه افتتاح این مسجد گفت: این مسجد با زیربنای ۳۵۰ مترمربع و ۶۷۰ مترمربع مساحت کل آن با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات بسیج سازندگی سپاه، اوقاف و امور خیریه و خیرین محلی اجرا و به بهره برداری رسید.

شهرستان ۵۰ هزار نفری آبدانان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب مرکز استان ایلام قرار دارد.