همکاری ایران و ویتنام برای اجرای پروژه فیبر نوری منازل

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کاری مدیران مخابرات ایران و گروه مخابرات کشور ویتنام در راستای استفاده از تجارب مشترک دو کشور در حوزه فناوری (FTTH) در نمایشگاه تله‌کام برگزار شد.

در این نشست، رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به برنامه های ایران برای اجرای پروژه دسترسی منازل به فیبر نوری خاطرنشان کرد: در راستای برقراری تعاملات دوسویه و بهره گیری از تجارب صنعت مخابرات ویتنام تیم مشارکتی در این زمینه تشکیل می شود.

وی بر ضرورت گسترش همکاری های دو جانبه در این مورد تاکید کرد و گفت: با مشارکت و هم افزایی توانمندی های مشترک می‌توانیم زمینه راه اندازی طرح (FTTH) را در ایران فراهم کنیم.

در این نشست، هونگ تین رئیس فناوری گروه مخابرات کشور ویتنام بر لزوم تدوین توافق نامه همکاری در خصوص اجرای مشترک این پروژه تاکید کرد.

بر این اساس مقرر شد گروه کارشناسی برای عملیات مطالعاتی و اجرایی به صورت مشترک ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بهترین مکان برای ایجاد یک سرمایه گذاری مشترک به منظور راه اندازی شبکه دسترسی فیبر نوری، مراکز دانشگاهی، مجتمع های تجاری و در نهایت منازل مسکونی عنوان کرد که به لحاظ تجاری و درآمدزایی در وضعیت مناسبی قرار دارند.