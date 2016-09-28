فراموشی مسئولان از تنها مرکز آتش نشانی و تنها شهید آتش نشان پرند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-روح الله فرقانی*: ورزشکار است و با بدنی آماده شبیه کشتی گیران باچوخه؛ شاید هم از قهرمانان ورزشی کشور است و چیزی نمی گوید، تمام صحبت هایش تصاویری از فداکاری و ایثار و ثبت لحظه هایی که برای هر کسی میسر نیست را در چشمانش تداعی می کرد.

دوست دارد اکنون هم به فداکاری هایش در نجات مردم حادثه دیده کمک کند، اما دلتنگ است!! دلتنگ بی تفاوتی ها، بدقولی ها وکم لطفی که برخی از مسئولان می توانند انجام دهند، ولی خودشان را به خواب خرگوشی می زنند!

با آن همه کوله بار موفق ونشان شجاعتی که برسینه دارد، می توان در چشمانش شرمندگی را احساس کرد؛ می گوید شرمنده فرزند دانش آموزم هستم که مثل همه والدین نتوانستم در جشن شروع مدارس کنار فرزندم باشم!

شرمنده دخترم هستم که نتوانستم با وجود تلاش های بی شمارش و قبولی در بهترین دانشگاه غرب کشور او را ثبت نام کنم.

یک دلواپسی دیگر هم داشت! دلواپس همسر همکارش، که چند روز دیگر به زایمانش باقی نمانده؛ اما هنوز سیسمونی فرزندش را آماده نکرده و بدتر از این که هنوز بیمه ندارند!

از دغدغه های ۵۴ آتش نشان قهرمانی می گوید که در تنها مرکز آتش نشانی پایتخت مسکن مهر ایران مستقر هستند و شش ماه است که حقوق دریافت نکردند و بیمه نیستند.

از عشق و علاقه به کار می گوید: با عشق و علاقه و خدمت به مردم هر روز سرکار حاضر می شویم و تمامی تماس هایی که با ۱۲۵ گرفته می شود را پاسخ می دهیم؛ و با سرعت تمام خودمان را برای رفع مشکل و یا اطفای حریق می رسانیم؛ اما نمی دانم چرا کسی به تلفن ها و بیان دغدغه های ما پاسخی نمی دهد؟

بارها به مدیران و مسئولان ارشد منطقه و شهر پرند نامه نوشتیم و به بیان مشکلات خود و نبود امکانات پرداختیم ولی پاسخ روشنی نشنیده ایم و تنها ما را به شهرداری و پیمانکار مرکز آتش نشانی که فقط سایه او چند بار دیده شده است، حواله می دهند.

با متانت خاصی که آدم را یاد پهلوانان می اندازد، آهی از ته دل می کشد و با کلام ورزشکاری می گوید: پرند صاحب ندارد سالار؛ پرند مسئولی ندارد!!

اگر صاحبی داشت آتش نشانی باید توسط شهرداری اداره می شد نه پیمانکار!!

اگر هم مسئولی داشت، پرند باید توسط یک فرماندار اداره می شد نه دو نفر کدخدا (شرکت عمران و شهرداری) که هر کدام کمبودها را به گردن همدیگر می اندازند. ما باید با تجهیزات به مبارزه با آتش برویم نه با بیل!

از شهادت علی قانع آتش نشان شهید پرندی سه ماه می گذرد و با توجه به تصویب شورای شهرو شرکت عمران در ایجاد مرکز آتش نشانی شهید قانع و نام گذاری یک خیابان به نام این شهید فداکارمی گذرد، نه تنها مرکز آتش نشانی پرند مجهز نشد بلکه از نصب یک تابلوی ناقابل در یکی از خیابان های پرند عاجزند!

اینگونه پیش برود و حمایتی از وضعیت کنونی آتش نشان ها صورت نگیرد، مردم ضرر می کنند؛ چرا که من، مأمور اطفای حریق اگر در حین مأموریت احساس خطر کنم جلو نمی روم، چرا که بیمه نیستم! حقوقی هم که در کارنیست! شما اگر بودید در این شرایط اقدامی انجام می دادید؟