انتشار دادخواست آنلاین ضد پاکستانی در وب سایت کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، دادخواستی آنلاین که توسط آمریکایی ها و هندی ها در ۲۱ سپتامبر( ۳۱ شهریور) برای به رسمیت شناختن پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم راه اندازی شد، در کمترین زمان ممکن به دومین درخواست آنلاین مشهور در وب سایت کاخ سفید تبدیل شد که تا ظهر امروز بیش از۲۰۰ هزار تن آن را امضا کرده اند.

بدین ترتیب، دولت اوباما باید به این درخواست طی ۶۰ روز آینده پاسخی مناسب بدهد.

هفته گذشته دو تن از اعضای کنگره آمریکا نیز به شدت نسبت به کمک های آمریکا به پاکستان انتقاد کردند و خواستار آن شدند که پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم اعلام شود.

در این درخواست آنلاین آمده است: این درخواست برای بسیاری از مردم آمریکا، هند و بسیاری از کشورهای دیگر که قربانیان حمایت های پاکستان از تروریسم هستند مهم تلقی می شود.

لازم به ذکر است که سیستم ثبت درخواست آنلاین کاخ سفید در سپتامبر سال ۲۰۱۱ ایجاد شد، این سیستم به مردم آمریکا این اجازه را می دهد که از دولت بخواهند نسبت به مسایلی که برای آنها مهم است، اظهار نظر کنند.