به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «تد لئو» نماینده کنگره از ایالت کالیفرنیا و سناتور «اد مارکی» از ماساچوست، که هر دو نماینده حزب دموکرات هستند ، لایحه قانونی را برای بررسی به کنگره معرفی کردند که امکان توسل به حمله اتمی پیش دستانه را برای آمریکا ممنوع می کند.

سناتور مارکی در هین رابطه خاطر نشان کرد: جنگ اتمی ، تهدید عظیمی برای بشریت است. متاسفانه ، داشتن امکانات استفاده از تسلیحات هسته ای برای اولین بار در زمان درگیری خطر تشدید تنش هسته ای را به طور ناخواسته افزایش می دهد.

به گفته ی وی رئیس جمهور آمریکا باید از چنین اسلحه ای استفاده کند اما تنها در صورت پاسخ به حمله اتمی.

این سناتور دموکرات در ادامه افزود: ایده اینچنینی ، این اصل ساده را به عنوان قانون مستحکم می کند.

تد لئو نیزبه نوبه خود عنوان داشت که پایه گذاران کشور آمریکا در قبر خود می لزرند اگر بدانند که رئیس جمهور می تواند دستور تهدید گسترده و جدی به تمدن بشریت را بدون اجازه کنگره صادر کند.

این قانونگذار معتقد است که حمله ی اول می تواند نابودی خود آمریکا را به دنبال داشته باشد.