۲۶۵۰ واحد مسکن مهر در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح دو هزار و ۶۵۰ واحد مسکن مهر صبح چهارشنبه با حضور مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی در جویبار افتتاح شد.

از این تعداد ۹۶ واحد مسکن مهر مربوط به کارکنان جویبار لوله بود که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و برای بهره برداری آن در مجموع ۳۸.۸ میلیارد ریال تسهیلات ارائه شد.

این واحدها در زمینی به مساحت پنج هزار و ۹۰۰ متر مربع و با مساحت ۱۲ هزار و ۶۱۰ متر مربع در چهار بلوک شش طبقه ای به تعداد چهار بلوک افتتاح شد.

در مجموع بیش از ۶۰ هزار واحد مسکن مهر در مازندران احداث شده است.