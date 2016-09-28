۲۶۵۰ واحد مسکن مهر در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح دو هزار و ۶۵۰ واحد مسکن مهر صبح چهارشنبه با حضور مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی در جویبار افتتاح شد.
از این تعداد ۹۶ واحد مسکن مهر مربوط به کارکنان جویبار لوله بود که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و برای بهره برداری آن در مجموع ۳۸.۸ میلیارد ریال تسهیلات ارائه شد.
این واحدها در زمینی به مساحت پنج هزار و ۹۰۰ متر مربع و با مساحت ۱۲ هزار و ۶۱۰ متر مربع در چهار بلوک شش طبقه ای به تعداد چهار بلوک افتتاح شد.
در مجموع بیش از ۶۰ هزار واحد مسکن مهر در مازندران احداث شده است.
نظر شما