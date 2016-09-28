  1. استانها
  2. مازندران
۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

۲۶۵۰ واحد مسکن مهر در مازندران افتتاح شد

۲۶۵۰ واحد مسکن مهر در مازندران افتتاح شد

جویبار - دو هزار و ۶۵۰ واحد مسکن مهر به صورت متمرکز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در مازندران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح دو هزار و ۶۵۰ واحد مسکن مهر صبح چهارشنبه با حضور مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی در جویبار افتتاح شد.

از این تعداد ۹۶ واحد مسکن مهر مربوط به کارکنان جویبار لوله بود که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و برای  بهره برداری آن در مجموع ۳۸.۸ میلیارد ریال تسهیلات ارائه شد.

این واحدها در زمینی به مساحت پنج هزار و ۹۰۰ متر مربع و با مساحت ۱۲ هزار و ۶۱۰ متر مربع در چهار بلوک شش طبقه ای به تعداد چهار بلوک افتتاح شد.

در مجموع بیش از ۶۰ هزار واحد مسکن مهر در مازندران احداث شده است.

کد مطلب 3781424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها