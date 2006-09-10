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۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸

مراكز تفريحي در سواحل كشور ايجاد مي شود

مراكز تفريحي در سواحل كشور ايجاد مي شود

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اشاره به گسترش مراكز اقامتي و مجتمع هاي بين راهي در نوار سواحل شمالي و جنوبي كشور ، گفت: ايجاد مراكز تفريحي و ساخت هتل از سياست هاي مهم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و در صدد هستيم يك مركز تفريحي ساحلي در منطقه عسلويه ايجاد كنيم.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اسفنديار رحيم مشايي در حاشيه امضاي اولين تفاهمنامه توريسم صنعتي در عسلويه ، افزود: در آينده نزديك با برقراري پروازهاي بين المللي و صدور رواديد 15 روزه براي گردشگران خارجي ، شاهد حضور گردشگران خارجي و توسعه توريسم صنعتي در اين منطقه خواهيم بود.

وي در مورد بازگرداندن الواح گلي به كشور ، گفت: دانشگاه شرق شناسي شيكاگو اذعان دارد ايران مالك اين الواح است و با ارتباطي كه با آنها داشته ايم به ما اطمينان داده اند كه راي دادگاه فعلي نقض مي شود.

مشايي با تاكيد به ناصالح بودن دادگاه ، افزود: ورود اين پرونده نيازمند پيگيري هاي حقوقي است و اميداوريم راي دادگاه را به طور كامل منتفي و الواح گلي را باز پس گيريم.

کد مطلب 378143

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