مراكز تفريحي در سواحل كشور ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اسفنديار رحيم مشايي در حاشيه امضاي اولين تفاهمنامه توريسم صنعتي در عسلويه ، افزود: در آينده نزديك با برقراري پروازهاي بين المللي و صدور رواديد 15 روزه براي گردشگران خارجي ، شاهد حضور گردشگران خارجي و توسعه توريسم صنعتي در اين منطقه خواهيم بود.

وي در مورد بازگرداندن الواح گلي به كشور ، گفت: دانشگاه شرق شناسي شيكاگو اذعان دارد ايران مالك اين الواح است و با ارتباطي كه با آنها داشته ايم به ما اطمينان داده اند كه راي دادگاه فعلي نقض مي شود.

مشايي با تاكيد به ناصالح بودن دادگاه ، افزود: ورود اين پرونده نيازمند پيگيري هاي حقوقي است و اميداوريم راي دادگاه را به طور كامل منتفي و الواح گلي را باز پس گيريم.