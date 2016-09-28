به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، زهره حبیب‌اله‌پور دبیر اجرایی چهارمین جشنواره «نسیم کلمات» با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت آثار شرکت کننده در جشنواره در زمستان سال گذشته، آثار واصله از سوی هیئت داوران به سرپرستی استاد ابوالفضل درخشنده از ۱۸۹ داستان کوتاه دریافت شده، پنج اثر برتر و پنج اثر شایسته تقدیر تشخیص داده شده است.

حبیب‌اله پور ادامه داد: فراخوان چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» با موضوع رویکرد همدلی با محورهای نقش خداپرستی در ایجاد همدلی، نقش ازخودگذشتگی و فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد همدلی، نقش شناخت مشترکات در ایجاد همدلی، نقش همدلی در انسجام و اقتدار ملی، نقش قانون مداری در ایجاد همدلی و نقش همدلی در رشد و پیشرفت خانواده و جامعه در زمستان سال گذشته در محدوده شهر تهران برگزار شد.

دبیر اجرایی چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات»، جوایز نفرات اول تا سوم جشنواره را یک دستگاه تبلت و لوح تقدیر، نفرات چهارم و پنجم را یک دستگاه گوشی هوشمند تلفن همراه و لوح تقدیر عنوان کرد و به نفرات ششم تا دهم نیز لوح تقدیر و هدیه فرهنگی اهداء می‌شود.

وی تصریح کرد: آثار برگزیده جشنواره با مشارکت «کانون زنگ داستان» در قالب کتابی با عنوان «همدلی» ‌توسط فرهنگسرای اخلاق منتشر می‌شود.

آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» پنجشنبه ۸ مهرماه از ساعت ۱۶ در سالن «سرای حضور» فرهنگسرای اخلاق واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار برگزار می‌شود.