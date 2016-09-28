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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

برگزیدگان چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» تجلیل می‌شوند

برگزیدگان چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» تجلیل می‌شوند

آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» با رویکرد «همدلی» پنجشنبه ۸ مهرماه در سالن «سرای حضور» فرهنگسرای اخلاق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، زهره حبیب‌اله‌پور دبیر اجرایی چهارمین جشنواره «نسیم کلمات» با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت آثار شرکت کننده در جشنواره در زمستان سال گذشته، آثار واصله از سوی هیئت داوران به سرپرستی استاد ابوالفضل درخشنده  از ۱۸۹ داستان کوتاه دریافت شده، پنج اثر برتر و پنج اثر شایسته تقدیر تشخیص داده شده است.

حبیب‌اله پور ادامه داد: فراخوان چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» با موضوع رویکرد همدلی با محورهای نقش خداپرستی در ایجاد همدلی، نقش ازخودگذشتگی و فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد همدلی، نقش شناخت مشترکات در ایجاد همدلی، نقش همدلی در انسجام و اقتدار ملی، نقش قانون مداری در ایجاد همدلی و نقش همدلی در رشد و پیشرفت خانواده و جامعه در زمستان سال گذشته در محدوده شهر تهران برگزار شد.

دبیر اجرایی چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات»، جوایز نفرات اول تا سوم جشنواره را یک دستگاه تبلت و لوح تقدیر، نفرات چهارم و پنجم را یک دستگاه گوشی هوشمند تلفن همراه و لوح تقدیر عنوان کرد و به نفرات ششم تا دهم نیز لوح تقدیر و هدیه فرهنگی اهداء می‌شود.

وی تصریح کرد: آثار برگزیده جشنواره با مشارکت «کانون زنگ داستان» در قالب کتابی با عنوان «همدلی» ‌توسط فرهنگسرای اخلاق منتشر می‌شود.

آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» پنجشنبه ۸ مهرماه از ساعت ۱۶ در سالن «سرای حضور» فرهنگسرای اخلاق واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار برگزار می‌شود.

کد مطلب 3781432

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