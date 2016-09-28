ساخت پروژکتور با قابلیت خلق تصاویر واقعیت مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی نت»، این روزها استفاده از فناوری واقعیت مجازی در تجهیزات بصری روند فزاینده ای به خود گرفته که البته بهره بردن از آن مستلزم به کارگیری هدست مخصوص آن است که استفاده از آن را برای همگان امکان پذیر نمی کند.

در همین حال پروژه ای با نام Panoworks در ژاپن کلید خورده است که با ساخت یک پرژکتور مخصوص دیگر نیازی به استفاده از هدست برای تماشای تصاویر واقعیت مجازی نیست.

Panoworks تصاویر ۳۶۰ درجه ای را به همراه یک پروژکتور لیزر اچ دی خلق می کند که در این صورت دیگر نیازی به هدست نیست.

تصاویر ایجاد شده توسط این پروژکتور می توانند بر روی صفحه کامپوتر و صفحه لمسی گوشی یا لپ تاپ قابل رویت باشند.

این پروژکتور می تواند توسعه پیدا کند تا قابلیت پخش تصاویر ویدئویی ۴K را داشته باشد.