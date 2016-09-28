نمایندگان ایران صاحب مدال طلا و برنز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، مسابقات پاراکانو قهرمانی آسیا امروز چهارشنبه به میزبانی ازبکستان و در شهر سمرقند برگزار شد که طی آن سه نماینده کشورمان در کلاس های خود به مصاف حریفان شان رفتند.

در چارچوب این رقابت ها که با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف آسیایی از جمله ازبکستان (میزبان)، تایلند، سنگاپور، قزاقستان و ژاپن همراه با دو کشور اروپایی روسیه و گرجستان (کشورهای مدعو) برگزار شد، شهلا بهروزی راد در کلاس kL3 به مصاف حریفان خود رفت و موفق شد بالاتر از همه آنها در رده نخست قرار بگیرد. در این کلاس نمایندگانی از کشورهای قزاقستان و ازبکستان دوم و سوم شدند.

اسلام جاهدی دیگر نماینده ایران در مسابقات قهرمانی پاراکانو آسیا بود. وی در کلاس kL2 این مسابقات و در رقابت با دیگر شرکت کنندگان در این کلاس بعد از دو ورزشکار از کشور ازبکستان در جایگاه سوم ایستاد و به مدال برنز دست یافت.

اکبر طهماسبی در کلاس kL3 با حریفان خود رقابت داشت و به کسب جایگاه پنجم بسنده کرد.

اعضای تیم ملی قایقرانی ایران با هدایت مسعود مهدوی در مسابقات پاراکانو قهرمانی آسیا شرکت کردند.