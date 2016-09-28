طرح گلخانه سبزی و صیفی جات در شهرستان آبیک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه طی مراسمی با حضور رکنی معاون بهبود تولیدات دامی، طهماسبی معاون باغبانی و اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین حضور داشتند افتتاح و بهره برداری از یک واحد گلخانه سبزی و صیفی در شهرستان آبیک آغاز شد.

برای اجرای این طرح ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده که از این میزان ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.

با افتتاح و بهره برداری از این طرح که در زمینه تولید خیار و گوجه فرنگی است زمینه اشتغال ۳۰ نفر در منطقه فراهم شد.

این گلخانه در زمینی به مساحت ۱۳ هزار مترمربع که ۷ هزار متر مربع آن محصول خیار و ۵هزار مترمربع گوجه فرنگی کشت می شود.

همچنین این واحد قادر به تولید سالانه ۱۶۰تن گوجه فرنگی و ۱۲۰ تن خیار است.