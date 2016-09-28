موافقت مجلس باکلیات اصلاح آئین نامه داخلی/کف کمیسیون ها ۱۹ نفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز، طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس که در کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی بررسی شده است، در دستور کار قرار گرفت که پس از صحبت های مخالفان و موافقان، کلیات این طرح با ۱۴۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید.

جزئیات این طرح در جلسه علنی بعدی مجلس بررسی می شود.

این طرح در چهار ماده و با هدف اصلاح مواد ۲۸، ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ آئین نامه داخلی مجلس تهیه شده است و به سازوکار انتخاب کمیسیون های تخصصی توسط نمایندگان، شیوه گزینش نمایندگان برای حضور در کمیسیون ها و نحوه دریافت اعتراضات به چینش نمایندگان در کمیسیون ها می پردازد.

بر اساس ماده ۴ این طرح، مجلس دارای کمیسیون های تخصصی و کمیسیون های خاص با محدوده وظایف مشخص است. تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است و تعداد اعضای کمیسیون های خاص نیز طبق مواد ۴۳ تا ۴۸ آئین نامه داخلی تهیه می شود.

بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی در دوره فعلی و پیش از تصویب این قانون به حد نصاب لازم نرسیده باشد، ارجاع طرح ها و لوایح در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، به این کمیسیون ها امکان پذیر نیست.