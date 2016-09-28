۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

پورابراهیمی در تذکر شفاهی؛

۱۳ استان کشور پسته تولید می‌کنند اما مسئولان کار را رها کرده‌اند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تولید محصول پسته در ۱۳ استان کشور، گفت: در چنین شرایطی کار رها شده و وزارتخانه های مربوطه به مشکلات کشاورزان این بخش رسیدگی نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در جلسه علنی امروز مجلس با ارائه تذکر شفاهی اظهارداشت: ۱۳ استان کشور درگیر تولید محصول پسته هستند که رتبه نخست صادرات غیر نفتی کشور را دارد، اما کار در این بخش توسط مسئولان رها شده است.

وی با اشاره به مسئولیت ۳ وزارتخانه کشاورزی، صنعت و تجارت و اقتصاد و دارایی در زمینه ساماندهی بازار پسته تصریح کرد: اگر وزرا نمی توانند برای تامین مالی این محصول تصمیم بگیرند، رئیس جمهور خودش برای آنها تصمیم گیری و تعیین تکلیف کند.

پورابراهیمی گفت: الان فصل برداشت این محصول در کشور است اما ستاد مدیریت آب در وزارت جهاد کشاورزی اصلا تشکیل نمی شود.

این نماینده مجلس در پایان خواستار فعال شدن ستاد پسته در وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدگی فوری به مشکلات کشاورزان شد.

