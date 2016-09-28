دستگیری بیش از ۱۵۰ سارق و کیف قاپ پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی در جمع خبرنگاران با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: همکارانم در پلیس آگاهی با توجه به اشراف اطلاعاتی و رصد سارقان تعدادی از سارقان را شناسایی و با انجام عملیات ویژه که طی دو شب انجام شد سرانجام ۱۵۰ سارق دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شدند.

وی درباره جزییات این عملیات ادامه داد: با همکاری مردم و دستگاه قضایی ۳۵ باند سرقت دستگیر شده اند که ۱۷ باند کیف قاپی و گوشی قاپی بوده و بیش از ۸۵ نفری که اقدام به گوشی قاپی می کردند نیز دستگیر شده اند.

سردار قادری ادامه داد: همکاران ما موفق شدند اموال مسروقه متهمان را نیز از محل اختفای آنها کشف و ضبط کنند.

جانشین رییس پلیس پایتخت گفت: در بین دستگیرشدگان تعدادی مامورنما نیز وجود دارند که از افاغنه سرقت می کردند.

قادری با توصیه به شهروندان گفت: هرگونه اطلاعاتی که از افراد مشکوک دارید را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به ماموران اطلاعات دهید و مطمئن باشید که این افراد رصد می شوند.

کریمی گفت: دستگیرشدگان بیشتر در جنوب و مرکز تهران شناسایی و دستگیر شده اند و مالباختگان می توانند برای دریافت اموال مسروقه شان به اداره پلیس آگاهی مراجعه کنند.

جانشین پلیس پایتخت در ادامه با اشاره به اینکه در بحث خودرو بیش از ۹۰ درصد خودرو ها کشف می شوند و در بحث کیف قاپی ۵۰ درصد کشف داریم بستگی به فصل رفت و آمد سارقان به تهران ادامه دارد. براساس شاخصی که داریم و تبیین شده است با قوت و قدرت جلوی خیلی از سرقت ها از جمله سرقت منزل گرفته خواهد شد در نیمه دوم امسال می توانیم در بحث وقوع کاهش را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه آدم ربایی و سرقت مسلحانه درتهران کاهش داشته است گفت: پلیس اگاهی مسئولیتش برخورد با باندهای تبهکارانه است از این رو در ۶ ماهه اول سال در این موضوع کاهش داشته ایم.

ادامه دارد...