سایه ریزگردها بر سر شهر اراک/هشتادویکمین روز هوای ناسالم رقم خورد

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز سه شنبه ششم مهرماه، ۱۰۹بود که بیانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، روز چهارشنبه نیز، ۴۰میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که بیش از حد استاندارد است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: امروز ششمین روز آلودگی مهرماه بوده و شهر اراک از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۰ روز آلودگی و هوای ناسالم را پشت سر گذاشته است.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: از مجموع ۸۰ روز آلوده سال جاری، هوای اراک طی ۷۶ روز در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس و چهار روز نیز در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار داشته است.

وی افزود: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار است و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.