عیادت وزیر از پورحیدری/گودرزی: امیدوارم به نیمکت استقلال بازگردید

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور پورحیدری سرپرست پیشین استقلال طی چند روز گذشته به دلیل وخیم شدن دوباره شرایط جسمانی اش در بیمارستان بستری شد.

در همین راستا محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان صبح امروز چهارشنبه به عیادت وی رفت. گودرزی در ملاقات با پورحیدری ضمن ابراز امیدواری از بهبودی هر چه زودتر وی گفت: پورحیدری برای هواداران استقلال و حتی پرسپولیس مورد احترام است. من سال هاست وی را می شناسم.

وزیر ورزش تاکید کرد: پورحیدری به لحاظ اخلاقی و منش پهلوانی زبانزد است. امیدوارم به زودی بهبودی خود را به دست بیاورد و بر روی نیمکت استقلال قرار بگیرد.